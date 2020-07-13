【新冠肺炎】何栢良形容「火頭周圍都喺」　倡當局應強制巿民戴口罩

▲ 何栢良倡當局應強制全民戴口罩。

本港爆發新一波新冠肺炎疫情，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（13日）於電台節目《千禧年代》表示現時防疫措施不夠嚴謹，政府應該加強防疫措施，包括強制要求巿民戴口罩，室內及戶外措施也應該要全方位的收緊。

他提到近日新型肺炎確診數字一直上升，認為形勢一點也不樂觀，

「火頭周圍都係」，很大比例追不到源頭，亦有新群組亦在不同屋邨出現。

何栢良指現時社區大爆發，政府應該用法例強制巿民戴口罩，有見現時口罩供應比較充足，應該能夠落實有關措施。他又提到有見現時在商場，甚至醫院都仍然見到有人沒戴口罩，故政府應盡快落實有關措施。

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他續提到上周四（9日），當局收緊對食肆的措施並不足夠，8人一枱的要求對茶餐廳群組毫無幫助，要求食肆6成座滿的做法也是莫名其妙。何栢良說留意到飲食業的優惠措施，例如於7月提供7折等，但認為病毒在社會爆發是不會打折扣，應收緊食肆的限制應該，現時應降至3月時的標準，每枱最多4人。

他又說在的士的傳播鏈上，政府例強制戴口罩外，乘客後座的兩邊窗也應調開一半。而由於大部份的士的交易中並非使用電子付費，實體貨幣有機會傳播病毒。

何栢良提到若政府只說形勢嚴峻，但沒有相關配套措施， 市民也很難配合，又指室內及戶外措施也應該要全方位的收緊，巿民亦應要有心理準備在家工作會成為新常態。同時，他認為當局在社區檢測上，應要有更破格的思維，他指全世界都以「擺街站」的形式便利市民助收集樣本，才能及早發現源頭。

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責任編輯：郭家穎