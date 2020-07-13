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【暑期活動】愉景新城玩具模型節開鑼　2米高達模型成打卡熱點

休閒 11:44 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

場內推介10款最受小朋友歡迎玩具。(大會圖)

今個盛夏，D‧PARK愉景新城延續玩樂精神，於2020年7月16日至8月2日的「玩具．模型購物節」，齊集30個人氣玩具系列，及特設多個打卡位，讓一家人與喜愛動漫角色及卡通人物拍照留念，小朋友更可以參加玩具試玩專員大挑戰，換取豐富禮品。

展場特設多個精彩打卡位，讓大家跟動漫角色及卡通人物開心定格，留下童年回憶；經典角色包括2隻2米高的RX-78-2高達巨型立像高達模型、大型「妮妮與沙奈」模型，此外大家可見到龍珠超經典角色比古洛、幪面超人時王、騎士龍戰隊、迪士尼朋友、Q-Posket Friends、超人泰迦、Hello Kitty及多啦A夢等等，讓你親身感受被一眾經典角色包圍的幸福感。

現場會打造成佔地逾9,000呎的玩具模型聖地。(大會圖)　

除了打卡，小朋友可參加玩具試玩專員大挑戰，刺激任務包括考驗小朋友觀察力的「玩具知識大考驗」、假日限定的「玩具模型拼砌樂」、「玩具扭蛋創作樂」、「卡機遊戲大比拼」、「賽道小車神」和不同的玩具試玩任務，挑戰成功更可獲得相應印章，只要齊集10個印章即可獲豐富大禮品一份。

除了打卡，小朋友可參加玩具試玩專員大挑戰。(資料圖)

展場將齊集30個人氣玩具系列。(大會圖)

另外，D‧PARK愉景新城將與慈善機構關愛同行會合作設玩具回收捐贈行動，於「玩具．模型購物節」中設置玩具回收收集箱，家長可鼓勵小朋友把家中不再把玩的玩具帶到場內，此舉能引導孩子讓他們學會主動分享，二手玩具將被轉贈予基層兒童，週六日於指定時間內捐贈更可獲贈$20期間限定銷售區優惠券乙張，分享快樂同時延續開心時刻。

記者：Lily

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