【自我增值】馬浚偉圓夢北大讀碩士畢業　出身基層體會知識比物資重要

▲ 馬浚偉如願讀完碩士課程。

藝人馬浚偉（馬仔）與黎瑞恩昨日出席舞台劇《男人40 CEO》記者會，馬浚偉在記招上同時宣布，早前他在北京大學修讀碩士研究生課程，終順利畢業，令他放下心頭大石，可專注綵排工作。

馬浚偉近年多兼多職，既任藝人，同時兩年間完成兩套舞台劇，又拍攝電影《生前約死後》，近期又籌辦舞台劇《男人40 CEO》，難得他直言喜歡忙碌，所以不覺得辛苦。

同一時間，馬浚偉在2018年還選擇重返校園，在北京大學光華管理學院修讀EMBA（行政人員工商管理碩士課程）。為了顧及工作與學業，馬浚偉在這兩年間變身空中飛人，香港、北京兩邊走。

▲ 馬仔明白自我增值的重要。（取自facebook）

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馬浚偉不時在社交平台上分享讀書生活，對追求知識仍滿腔熱誠。早前，他就在社交平台表示：「畢業論文的第一稿完成了！雖然我知道仍有很多要修改和加強的地方，但至少接近3萬字的初稿完成了，心情的確是興奮莫名的......」

而因疫情關係，今年馬浚偉的課程主要於網上進行，連畢業論文也要遙距作考核。馬仔接受傳媒表示：「我很開心，因為論文寫了三萬字，很用心去寫，進行網上答辯時，很擔心若果三個教授說不行，要我重寫的話便糟糕，因為我已沒時間。」

幸而，馬仔說三位考核教授都看到他的用心，也知道論文全是馬仔的個人觀點，終成功過關，馬仔如圓考取成碩士，令他如釋重負。

他亦在社交平台分享勝利手勢照，留言：「北京大學光華管理學院碩士研究生學位論文，答辯 ~ 通過了，好開心啊！😆😆😆我畢業啦！好激動啊！😭😭😭

感謝天父」

▲ 馬浚偉在社交平台分享畢業喜悅。（取自facebook）

出身基層無錢升學

馬浚偉出身於基層家庭，靠做車長的爸爸及製衣業的媽媽養活一家7口。由於家貧，故馬浚偉很早便出來工作，沒有讀大學的機會。

不過，踏入社會工作多年，雖然有豐富的工作經驗，及龐大的人際網絡，但馬浚偉有感知識追求仍然非常重要，所以選擇在重拾書包，投資近百萬（包括學費及往來北京的住宿交通費）讀北大碩士學位，近日亦即將完成課程畢業。

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在追求知識的過程，馬浚偉一直謙卑學習，總覺得通往成功的道路仍然非常遙遠，要繼續努力學習，因為學得愈多後會發現自己所知的其實很少，所以要更珍惜每個機會，有更大的動力再學習。

近日籌備舞台劇的馬浚偉，有感最近疫情似再度爆發，他表示曾有前輩建議取消演出，但自己有信心疫情好轉，希望大家同心合力令疫情離開。不過他亦有兩手準備，呼籲觀眾戴口罩入場，場地亦會做足消毒，務求觀眾安心。

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