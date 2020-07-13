【恐怖幼師】幼園老師疑不滿人工低早餐投毒　23幼童送院1男童搶救10個月離世

▲ 幼園老師在早餐投毒令23名幼童送院，案件將於近日開審。

中國河南省一所幼稚園，2019年發生一宗駭人的投毒案件，一名女老師因與同事有私人恩怨，竟轉向學生落手，在早餐甜粥內落毒，導致23名兒童中毒，造成終身影響，有孩子更與死神搏鬥近一年終不幸離世。案件將於今年7月15日開審，而受害人家長批評幼稚園過去一年對此事不聞不問，令他們氣憤不已。

事發於去年3月27日，河南省一所幼稚園的王姓女老師，疑因小班學生難帶，加上薪金待遇不如中班導師，因而與中班導師產生矛盾。為了向該老師報復，王姓老師竟向對方的學生下手，在早餐八寶粥內投放亞硝酸鈉，導致23名孩子中毒，嘔吐暈厥，需要緊急送院搶救。

1男童不幸離世

而遭投毒的兒童至今仍留下後遺症，抵抗力變得奇差，有李姓家長表示，孩子現時每個月都會感冒一次，另有一名男童搶救了10個月，最終不幸在農曆年間離世，家長相當悲痛。

家長又指，幼稚園從投毒到搶救，再到兒子離世時，幼稚園老師都從未露面，亦遑論道歉，

這一年來我們全家都在煎熬中渡過，我的兒子還是沒有堅持到最後，他再也沒能醒來看我一眼......希望法律能還我們公道。

案件將於今年7月15日開審，而不少網民亦對事件感到忿怒，紛紛留言表示，投毒者必須嚴懲，甚至有人指出，應執行死刑。

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責任編輯：王明芳