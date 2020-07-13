【新冠肺炎】一名馬會會員初步確診　山光道體育綜合大樓須關閉消毒

本港疫情第三波，根據香港賽馬會網頁內的馬會會員通訊指，馬會昨日（12日）接獲一名會員通知，其於較早時對新冠病毒測試呈陽性反應。

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馬會指該名陽性個案曾到訪山光道體育綜合大樓，跟據該會員所提供資料及本會閉路電視記錄，推算該會員於7月3日及6日下午曾到訪網球場及山光道體育綜合大樓，而未有進入山光道會所主樓。

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馬會正聯絡曾在該會員附近活動之其他會員，相關職員亦會進行身體檢驗及自我隔離14天，同時山光道體育綜合大樓將於明天7月13日開始暫時關閉以進行全面清潔及消毒，當局指如有更多資訊及重新開放日期時，將適時公布。

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記者：陳子謙