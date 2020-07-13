  • 32°C
香港時間 : 2020713日 (一) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】一名馬會會員初步確診　山光道體育綜合大樓須關閉消毒

社會 11:25 2020/07/13

分享：

熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港疫情第三波，根據香港賽馬會網頁內的馬會會員通訊指，馬會昨日（12日）接獲一名會員通知，其於較早時對新冠病毒測試呈陽性反應。

【新冠肺炎】何栢良形容「火頭周圍都喺」　倡當局應強制巿民戴口罩

馬會指該名陽性個案曾到訪山光道體育綜合大樓，跟據該會員所提供資料及本會閉路電視記錄，推算該會員於7月3日及6日下午曾到訪網球場及山光道體育綜合大樓，而未有進入山光道會所主樓。

【新冠肺炎】本港近3成確診個案感染來源不明　許樹昌：情況有點失控建議考慮在家工作　

馬會正聯絡曾在該會員附近活動之其他會員，相關職員亦會進行身體檢驗及自我隔離14天，同時山光道體育綜合大樓將於明天7月13日開始暫時關閉以進行全面清潔及消毒，當局指如有更多資訊及重新開放日期時，將適時公布。

更多防疫資訊：

【2020本港測試】疫情第三波本地爆發　6款消毒用品殺菌率達99%【附使用搓手液貼士】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiShttps://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

疫情 賽馬 馬會 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 電視

最高瀏覽

【星二代】碧咸長子宣布娶《變形金剛4》女主角　21歲Brooklyn：我承諾會成為最佳老公
11:03 2020/07/12
【星二代】碧咸長子宣布娶《變形金剛4》女主角　21歲Brooklyn：我承諾會成為最佳老公
【婚後真相】拍拖1年男方堅拒婚前性行為　妻新婚夜驚揭丈夫陰莖僅3cm好失望
17:13 2020/07/11
【婚後真相】拍拖1年男方堅拒婚前性行為　妻新婚夜驚揭丈夫陰莖僅3cm好失望
【新冠肺炎】南美進口凍蝦包裝驗出新冠病毒　專家教食物放雪櫃前3招消毒包裝
17:43 2020/07/11
【新冠肺炎】南美進口凍蝦包裝驗出新冠病毒　專家教食物放雪櫃前3招消毒包裝