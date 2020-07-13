【新冠肺炎】徐德義：不排除再更新餐飲業處所等防疫措施　強烈呼籲市民人多處戴口罩

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有失控情況，港府早前收緊餐飲業及表列處所防疫措施，食衞局副局長徐德義強調，當局非常密切留意每日的疫情發展，不排除會再更新防疫措施。至於政府需否回復在家工作，他稱如每人都有足夠防疫措施，已是有效方法減慢疫情，不同機構亦可彈性處理，減少人流。

食衞局副局長徐德義表示，近一星期新冠肺炎確診個案有所增加，當局正非常密切留意每日的疫情發展，不排除會再更新防疫措施，減低社交接觸和病毒傳播風險；又強烈呼籲市民要有足夠的防疫措施，在人多地方及交通工具要佩戴口罩。

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至於書展等各類大型活動應否舉行，徐德義稱，知悉主辦機構及書商有緊密聯絡，正密切留意情況，會盡快作出適當宣布。被問及政府需否回復在家工作，他表示以一般工作情況來說，如每人都有足夠防疫措施，已是有效方法減慢疫情，當然不同機構可以彈性處理，減少人流。

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徐德義又提到，衞生署已擴闊收集樣本及做病毒測試的範圍，呼籲任何市民如有病徵，懷疑自己可能受感染，即使非常輕微都應主動求醫及做測試；政府亦不斷監察檢疫中心數字，以及竹篙灣的運作情況，並透過一些方法，例如每當有受檢疫人士離開後，會加快消毒清洗，方便流轉。

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責任編輯：陳正怡