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【各自各精采】太太公開直認偷食兒子好友　韋史密夫大方稱：找尋自己的快樂

娛樂 13:56 2020/07/13

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韋史密夫太太Jada Smith請來老公齊齊在其Facebook Watch節目《Red Table Talk》大談婚姻關係。

荷里活巨星韋史密夫（Will Smith）與太太Jada Pinkett Smith，日前在Facebook直播節目《Red Table Talk》中，坦然回應27歲美國饒舌歌手August Alsina早前聲稱經韋史密夫兒子Jaden Smith介紹而搭上其48歲母親Jada，更指戀情得到與她結婚20多年的韋史密夫認可。

韋史密夫和太太Jada是極少數願意公開婚姻問題的荷里活夫妻。（網上圖片）

韋史密夫與「小丑女」舊緋聞熱炒

Jada在節目中透露在4年半前認識當年只有23歲的August，事件發生於兩人分居期間。韋史密夫也坦承夫婦二人曾以為婚姻可能會完了，因而分開了一段時間，各自找尋自己的快樂。此段話一出，不少網民即翻炒韋史密夫和「小丑女」的舊緋聞，令瑪歌羅比（Margot Robbie）之名在twitter成為熱門名字。

去年韋史密夫主演的《雙子任務：疊影危機》首映禮，太太Jada Smith跟兒子Jaden（左）以及韋史密夫前妻所生的兒子Trey Smith（右）均有出席。（法新社圖片）

Jada Pinkett Smith日前在其Facebook Watch平台上的12分鐘節目《Red Table Talk》，跟老公韋史密夫面對面，把婚姻問題及傳聞擺上台一次過來個交代，結果24小時內錄得超過1,540萬人次觀看。有超高收視，全因這對結婚23年的荷里活夫妻選擇坦白交代婚姻問題。

48歲的Jada在節目中說，在4年半前透過兒子認識比她年輕21年的August Alsina，但當時只是希望幫助對方康復，因他精神上有些問題，及後二人的忘年友誼卻發展出感情。

韋史密年和太太Jada Smith經常在公開場合表現恩愛。（法新社圖片）

分居期間發生不倫關係

Jada強調該段關係，在她和韋史密夫分居期間發生。韋史密夫則說：「我們決定分開一段時間，去找尋自己的快樂，我當時真的感覺到我們的婚姻可能會完了。」Jada亦坦承當時很痛苦和傷心。

她本來覺得可以透過幫助別人來治癒自己的傷痛，後來她意識到是時候回復和韋史密夫的夫妻關係，August就沒有再跟她聯絡了。她自言很詑異對方近日突然主動談及這段交往。

她又否認韋史密夫曾允許August Alsina和她發展。「在這情況下，可以准許開展這段關係發生的人，只有我！」韋史密夫聽到太太此說隨即和議。

2015年的電影《千騙萬化》，當年正在上位的瑪歌羅比在戲中飾演女騙徒，和韋史密夫有大量對手戲。（網上圖片）

節目出街後，不少網民認定51歲的韋史密夫也曾出軌，而對象就是近年在荷里活發展如日方中的30歲澳洲女星瑪歌羅比。

事緣韋史密夫與瑪歌拍完2015年上映的《千騙萬化》（Focus）後傳過緋聞，而二人之後又合作了2016年的《自殺特攻‬：超能暴隊》（Suicide Squad）。

Jada Pinkett Smith是韋史密夫第二任妻子，二人育有一對熱衷唱歌跳舞作幕前演出的子女，分別是22歲的Jaden Smith和19歲的Willow Smith。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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