【好人好事】天水圍女街坊口罩掉地感徬徨　獲好心叔叔送上新口罩解困

▲ 天水圍一名女街坊不小心把口罩跌在地上，正感到徬徨之際，一名好心叔叔送上一個新口罩，令事主相當感激。

新冠肺炎在本港爆發第三波疫情，防疫物資成為市民日用品，其中口罩更是必備品，如外出不戴上口罩，會自覺毫無保障。天水圍一名女街坊近日在網上分享，在餐廳用餐後不小心把口罩掉落地，正感到徬徨之際，一名好心叔叔上前幫助，為事主送上一個新口罩，令事主相當感激。

天水圍一名女街坊上周六（11日）在Facebook群組「天水圍友」發帖分享事件經過，指自己在當日在天瑞邨一間茶餐廳用餐後，不慎把口罩掉落地上，當下感到相當迷惘，不知怎麼辦，正打算用紙巾遮掩口鼻衝回屋企，突然一個叔叔上前，送了一個新口罩給她，令她大為感激，並表示以後會仿傚叔叔的做法，隨身多帶一個口罩送給有需要的人：

因為你，我以後都學識帶多個口罩出街，隨時送比（畀）有需要嘅人，多謝叔叔！

不少網民讚賞叔叔的行為，有網民就指平時也會帶後備口罩，事主其後留言回覆稱，自己平時上班都會帶多個口罩，沒想過外出吃東西會把口罩跌在地上，直言以後會帶多一個後備口罩外出，自用或讓別人用都可以。

有網民留言稱有多帶口罩的習慣：「我都帶定10個8個口罩隨身幫助其他人」亦有人稱讚叔叔為陌生人送口罩的行為，鼓勵更多人可仿傚其做法：「將呢份暖繼續傳開去」、「好人好事」、「鼓勵個個都帶多個口罩出街，幫到自己又幫到人！」

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責任編輯：王俊賢