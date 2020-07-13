【日本新事】名古屋新景點公園商店雙拼　RAYARD久屋大通公園9月開幕

▲ 名古屋RAYARD久屋大通公園將於9月開幕，誓要打破其城市沉悶的宿命。（圖片來源：三井不動産株式会社）

名古屋常予人沉悶、無地方行之感，但未來這個新地標之落成可能改變你對她的刻板形象。名古屋將於9月18日「RAYARD久屋大通公園」，這是一座鄰近名古屋車站的自然公園，結合了草坪及商店，兼以名古屋鐵塔為視角中心，讓大家在用餐及購物時倍感悠閒。日本開關之際，不妨到訪感受。

▲ RAYARD久屋大通公園有大片草坪，是親子遊的好去處。（圖片來源：三井不動産株式会社）

「RAYARD久屋大通公園」為三井不動產都市更新計畫的其中一環，其公園於1970年開園，既是市中心的綠洲，亦備防災功能， 這次可說將公園upgrade 化。它並且與日前剛開幕的東京原宿「MIYASHITA PARK」同為RAYARD系列的姐妹公園，地點就在名古屋車站及榮市區，交通極為便利。

▲ 入夜後的 RAYARD久屋大通公園，又有一翻景緻。（圖片來源：三井不動産株式会社）

公園呈長條線狀，內規劃為感受名古屋新魅力的「SYMBOL區」、日常生活新體驗的「COMMUNICATION區」、沿著森林小徑漫遊的「URBAN RESORT區」以及擁有廣大天然草坪的「學習森林區」4個部分，24小時免費開放入園，共有35間店舖，計有時裝店Michael Kors、Tommy Hilfiger ，首次登陸名古屋的narifuri Nagoya、Tatras & Strada Est等，食肆方面亦有各式cafe、居酒屋，遊客均可在此享受美食與飽覽名古屋鐵塔及公園景緻。

▲ RAYARD久屋大通公園分開4部份，有森林小徑漫遊的「URBAN RESORT區」。（圖片來源：三井不動産株式会社）

值得一提的是，這裏更進駐名古屋第一家PEANUTS Cafe，除了提供限定餐點也會販售周邊商品，即使不能朝聖東京「史努比博物館」，也能感受史努比的魅力！

▲ RAYARD久屋大通公園內將進駐名古屋第一家PEANUTS Cafe，當地人絕對耳目一新。（圖片來源：三井不動産株式会社）

RAYARD久屋大通公園

開幕日期︰2020年9月18日

地址︰名古屋市中區丸之內3丁目、錦3丁目

營業時間︰公園24小時開，餐廳及飯店11am至11pm