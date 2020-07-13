【無知父母】家長為打卡呃like將兒「懸掛」峭壁　5歲男童膽顫心驚僅靠雙腳支撐

▲ 有父母為了打卡「呃like」，將兒子「懸掛」在峭壁上，僅靠雙腳支撐。

家長為了影相「呃like」，做事可能不會考慮後果。近日，社交媒體瘋傳一段影片，指有家長為了拍照，將兒子「懸掛」在懸崖峭壁上，僅用雙手拉著兒子，期間更傳來父母的笑聲，而旁邊的親友圍觀未有阻止。網民狠批父母無知，毫無安全意識。

綜合內地媒體報道，影片於昨日（12日）上載微博，事發在北京著名景點房山紅井路。從短片可見，一名年約5歲的男童被疑似父親捉著雙手，「懸掛」在車路旁邊的懸崖峭壁上。

父親不停抖動雙手

而男子身後疑似男童的母親，則不斷為男童多角度拍照，期間男子面帶笑容，甚至不停抖動雙手，不時傳出疑似父母的笑聲。「懸掛」在峭壁的男童僅以雙腳支撐，嚇得動彈不得，只要稍有不慎，後果則會不堪設想。

網民：發朋友圈更重要嗎？

片段被廣傳後，網民不斷炮轟該對父母，指責二人毫無安全意識，將孩子置身於危險之中，「難道打卡比孩子性命更為重要嗎？」、「孩子是拐來的嗎？懷疑不是親生的，才會這麼狠心」及「有病吧，萬一小孩掙扎，你不一定能拉得上來」。

房山紅井路為北京著名的打卡景點，以九曲十八彎、盤山而上的車路聞名，有「北京秋名山」之稱，不少熱愛賽車的車手喜歡挑戰這條車路。

更多相關報道：

【生仔要考牌】作勢為7個月大男嬰點煙 無知父母拍照上載網絡呃like捱轟

【打卡呃like】婆婆facebook狂曬孫兒相涉侵犯私隱 女兒屢勸刪相無效怒告親母上庭

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳