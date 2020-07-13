J.Arie出新歌逆境自勉　獲古天樂鼓勵開頻道煮暗黑料理

▲ J.Arie推出新歌。

雷深如（J.Arie）日推出新歌《雙面哈菲》，她把視為離開唱片公司後，第一首真正代表自己的歌曲。也是她入行七年，誠實面對自己的作品，近日J.Arie亦夥同小肥開live頻道，介紹生活和飲食，更得到古仔的鼓勵。



J.Arie替指2019年推出過兩首歌，一首是ViuTV《假設性無罪》的劇集主題曲《風雨花》，另一首是電影《獅子山上》的主題曲《哪懼牆攀不上》，但今次推出的《雙面哈菲》，才真正代表自己的歌曲。

她指：「這首歌的曲，是我在房間裡哭著寫的，卻又很流暢地在半小時內寫完了。現在寫歌我也不一定是寫給自己，也希望可以給最適合的歌手演繹。但寫完這首曲，我對它特別有感受，到現在聽起來有時也會哭，所以陸續找了第一次合作的填詞人林寶，現時有幫Juno和Supper Moment造歌的Bert和他的團隊，一起打造這首《雙面哈菲》。」

▲ 《雙面哈菲》是J.Arie內心寫照。

J.Arie稱單曲照片沒有甚麼笑容，卻更為真實：「社會的期望，總覺得人要在任何時候，都必須笑面迎人。但現實中的我們，是矛盾的，是極度抑壓的，很多時候都是不會笑，甚至沒有表情。為什麼我們經常要活出一種精神分裂的虛偽狀態？」

近日她跟小肥在演藝人協會會長古天樂推介下，一起在網上開直播節目，問可會邀請古仔亮相網上節目？小肥不敢邀請，希望借傳媒的筆跟古仔說。

他指如有機會，可能算邀古會長吃J.Arie的暗黑料理！