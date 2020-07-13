【書展2020】書展關注組彭志銘盼將書展延期　如取消或令書商出版商大損失引發結業潮

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情失控，社會關注書展是否如期舉辦，立法會議員馬逢國稱不少參展商需今日進駐會展，盼貿發局盡快作出決定；「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘則盼貿發局延期書展而非取消，否則將令書商、出版商受不起損失，本港書業將現結業潮。

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香港書展將於後日開幕，惟是否如期舉行仍屬未知數，「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘今早接受港台《千禧年代》訪問時稱，書展是香港書商的命脈，佔全年收入約4至5成，但關注組昨日問卷反映逾200個參展商都要求主辦單位延期，寧願有損失亦不想經書展引起社區疫情爆發。

他稱，如貿發局堅持如期舉行，相信亦無人參加，參展商亦會損失至少6至7成的生意額，惟如果勉強如期舉行，參展商亦會出現雙重損失，既要面對疫情風險，亦要面對生意不好；建議可將書展延期至聖誕或新年期間舉行，預計展覽業亦受疫情影響，會有場地騰出讓書展舉行。

【書展2020】部分參展商發聯署聲明要求延期

不過他希望，貿發局將書展延期，而不是取消，否則不少中小型書商和出版商都承受不起損失，香港書業將會出現結業潮。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國亦稱，現時疫情反覆，明白主辦單位面對艱難決定，但今日對參展商是關鍵期，所有參展商都要在今日進場佈置，不少中小型出版商感到憂慮，期望政府能聽從專家評估，盡快作明智決定。

他稱，去年書展有98萬入場人次，入場者平均消費額約900元，對文化界和出版業界是好重要的活動，惟書展參觀者很多時會用手翻閱書本，難以百分百保證出售書本的清潔狀態，亦憂會場內長時間工作的人員亦面對感染風險，已有參展商為保護員工，考慮退出書展，希望政府盡早決定，讓業界能及早準備和應對。

馬逢國表示，很多出版商今年經歷種種衝擊已出現困難，原本想借書展收復失地，如果主辦單位決定停辦，也希望政府能做好善後工作，給予支援和補償，彌補因為停辦而出現的損失，包括聘請人手推廣和佈置場地等額外成本，日後復辦書展亦可提供場租支援，協助業界渡過難關。

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責任編輯：陳正怡