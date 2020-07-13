【曱甴入耳】男子半夜耳朵痕癢無比　求診驚見小強在耳內產卵孵化

▲ 男子半夜耳朵痕癢無比，求診驚見小強在耳內產卵孵化。

夏天炎熱潮濕，曱甴等害蟲開始出沒。內地一名男子近日在睡覺時耳朵感到不適，有異物在裡面爬動，趕到到醫院求診，竟發現原來有蟑螂爬入耳內，並且已經裡面產卵。有醫生提醒，一旦有昆蟲入耳，千萬不要用耳刮挖，否則會將蟲子推進耳道深處。

綜合內地媒體報道，東莞市人民醫院耳鼻喉科醫生毛志強近日分享一個個案，指一名年約20歲的男子半夜睡覺時突感到耳朵不適，覺得有異物在裡面，於是連夜趕到醫院求診。醫生用內視鏡檢查後，在男子耳內發現一隻母蟑螂，隨即用藥物麻醉蟑螂，用工具將其夾出。

未料，男子仍感到耳內有異物，醫生進一步檢查後，發現蟑螂已在男子耳內產卵，且部分已經孵化，醫生遂將蟑螂卵和小蟑螂取出。

毛醫生表示，人體的耳膜十分敏感，當有昆蟲爬入耳朵，會出現耳朵痕癢、疼痛、異物感、耳鳴等症狀，通常都能及時發現，但當昆蟲爬進耳道深處，可能會造成耳膜損傷甚至穿孔，引發感染。

他提醒，一旦有昆蟲入耳，千萬不要用耳刮挖或往耳內滴香油，否則容易將蟲子推進耳道深處，還會刮傷耳膜。他指出，遇到以上情況應盡快求醫，讓醫生取出異物。如果被昆蟲體傷及耳膜，取出蟲子後要保持耳道乾燥，預防感染。

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責任編輯：羅嘉欣