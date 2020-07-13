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【我要去旅行】曼谷Premium Outlets低調開業　鄰近機場200間名牌3折起

休閒 12:11 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Siam Premium Outlets剛於5月悄悄開幕。（相片來源：官方網站）

泰國疫情逐漸緩和，當地政府計劃實施旅遊氣泡政策，重開邊境復甦旅遊業，不妨先睇定泰國最新景點，待疫情過後再飛去旅行。曼谷Siam Premium Outlets剛於6月開幕，共有200個國際及泰國品牌進駐，折扣優惠低至3折。

鄰近國際機場

Siam Premium Outlets由泰國百貨巨頭Siam Piwat與美國Simon地產集團合作，開幕日期因為疫情延期3個月，而且相當低調。距離素萬那普國際機場東邊約10公里附近，車程只需15分鐘，於機場快線Makkasan站設有免費穿梭巴士。

Outlet佔地極廣，預料第二及第三期將於明年全面開放。（相片來源：官方網站）

3折買國際品牌

Outlet佔地50萬平方呎，暫時只開放第一期，匯聚200多個國際精品品牌與泰國品牌，當中超過30個為獨家品牌，提供3折起的優惠。品牌有Burberry、Balenciaga、Coach等等，Nike及Adidas更在此開設過萬呎獨立門市，Nike更融入泰國藝術家設計，本地品牌則有Jim Thompson及Evenandboy等。

設有不少港人熟悉的店舖，Adidas佔地過萬呎，值得逛逛。（相片來源：官方Facebook）

戶外品牌The North Face有泰國特別版T恤，服飾亦低至半價。（相片來源：官方網站）

裝潢以開放式設計，設有大量藝術元素及打卡位，除了商店外，亦有餐廳、美食廣場、兒童遊樂場及水療按摩中心等。Siam Premium Outlets更獲官方衛生及安全認證，做足防疫措施。詳情可按此瀏覽官網。

記者：張頌婷

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