【第三波疫情】不擔心醫護兒子再召入Dirty Team　麥潔文：他隨時做好準備幫人

▲ 麥潔文很支持兒子從事醫護工作。

江華與麥潔文的大仔陳耀淙（Bryan）於2017年加入醫療界，於大埔那打素醫院內科（胸肺科/呼吸科）任護士，早在2月疫情爆發時，Bryan亦自願加入Dirty Team隔離病房工作。近日疫情似有再度爆發風險，身為媽媽的麥潔文，不擔心兒子再被召入Dirty Team工作，並表示很支持兒子。

麥潔文與女兒陳薔天前晚（11日）為TVB節目《流行經典50年》錄影，母女齊現身成為了傳媒焦點。

▲ 麥潔文與女兒陳薔天為TVB節目《流行經典50年》錄影。（麥潔文微博圖片）

兩母女會於《流行經典50年》節目中合唱歌曲《千個太陽》。麥潔文表示很少跟女兒一起唱歌，「她的歌太快，我不懂唱，還是『食番老本』算了。」

最近本地疫情再度爆發，被問到任職護士的兒子陳耀淙有否再被召到「Dirty Team」時，麥潔文回應：「他之前入過一次，現在不用了。」她又謂：「即使再被召也不擔心，他亦無所謂，隨時作好準備，他幫人都是做對社會有貢獻的事，我很支持。」

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▲ 從小樂於助人的Bryan（右），因此加入醫院工作助人。（取自facebook）

兒子做醫護返家要自我隔離

Bryan在醫院任職護士已3年，曾自薦進入被指是「Dirty Team」的隔離病房工作。

江華早前接受TOPick訪問，被問到他與太太會否擔心？江華稱：「不擔心, 他只是在盡己本份，做該做的事，就如同上戰場的士兵一樣，我只會祝福他！從小我們都教導子女，助人為快樂之本。」

由於工作性質高危，故兒子返家後自我隔離，江華表示兒子的工作要輪班制，曾日接夜、夜接日，於醫院休息後又接著再開工，江華說：「現在兒子每當回家都馬上洗澡，然後就入房和我們隔離，吃飯也是分開吃。」

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▲ 江華以兒子盡職守為大眾服務為榮。（受訪者提供）

問到跟兒子是否很久沒見？江華說：「有時他回家會見一見，只是匆匆一面，要保持一定距離，這是他對我們的要求，我只好配合。」談到是否以兒子為榮？江華直言：「因為我明白，這是他的專業，我要支持他的做法。」

Bryan曾接受訪問稱覺得做護士極有意義，覺得不會丟爸爸的面子：「我會想這份工作究竟可以做多久？能否養活家人，能提供足夠條件令我可以結婚嗎？我不求發達，因根本不切實際，希望夠食已可以了。」

他在大學修讀護理科，2017年畢業後便在公立醫院擔任護士。曾有報道指Bryan工作勤奮，一些厭惡工作都很樂意做，他曾提及替一位患糖尿病的老人家洗腳，更跟這位病人有說有笑，十分專業及有愛心。

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