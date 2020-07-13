【恐怖虐兒】24歲單親媽與男友出遊獨留3歲女餓死　日媒揭一個原因從愛錫淪放棄育兒悲劇

▲ 日本一名24歲單親媽媽與男友出遊，獨留3歲女兒在家8日，導致女童嚴重脫水並活活餓死。

日本近日發生一宗轟動社會的虐兒案，一名24歲單親媽媽與男友出遊，獨留3歲女兒在家8日，導致女童嚴重脫水並活活餓死，不少人稱涉案的媽媽為「鬼母」。有日媒揭露她並非一直對女兒狠毒，估計主要一個因由令她由愛錫女兒演變成放棄孩子，釀成家庭慘劇。

綜合日本傳媒報道，6月時，在東京大田區一個住宅內，一名3歲女童因飢餓和脫水而死亡，其24歲任職居酒屋的媽媽梯沙希（Susumu Kada）被捕。據警方調查，梯沙希6月初與在居酒屋認識的男友到鹿兒島遊玩8天，將3歲女兒梯稀華（Rika）獨留在家，沒有預備足夠的食物，也沒有交托親友代為照顧女兒便離家。媽媽梯沙希在6月13日回家時，發現女兒已沒有呼吸，隨即報警將她送至醫院，證實女兒死亡。

單親媽媽梯沙希報稱孩子有病一直陪伴著她，但警方調查下發現她離開8天，而回家後相隔50分鐘才報警，懷疑她清理女兒的排泄物及換上新尿布製造假象。驗屍結果發現稀華屁股有嚴重尿布疹，胃中空無一物及脫水，證實是餓死。警方於7月7日把媽媽梯沙希逮捕。

【恐怖虐兒】日24歲單親媽與男友出遊 獨留3歲女兒在家8日慘遭活活餓死

餓死女兒「鬼母」

有關案件在日本非常轟動，部分日媒稱涉案者梯沙希是「鬼母」。不過，亦有日媒指出，梯沙希並非一直長期虐待女兒，曾經非常愛錫孩子。據日本《FNN新聞》，「鬼母」有兩面性格，梯沙希的高中時期朋友透露兩母女在2020年新年時有合照，她們開心地笑著，在女兒生日也有慶祝。

她以前為小稀華準備和服、許多生日禮物，雖然她也會責罵女兒，但我看到更多她疼愛女兒的一面。

另外有一名曾和梯沙希在居酒屋共事的女士表示︰

梯沙希過去不論去到哪裡，都會帶著小稀華，把她打扮成漂亮的洋娃娃，大家一直覺得她很溺愛女兒。

突然不上載母女照片

怎料，梯沙希從今年4月上旬起，在社交網絡平台開始不上傳女兒的照片，改成分享一堆和朋友喝酒、出遊的照片。其女性朋友表示擔心她們母女沒有住在一起。

日本警方指出，梯沙希曾有帶1歲的女兒受健康檢查，2歲時開始沒有，而社工及警方過往沒有收到有關小稀華受到虐待的紀錄。

沒有任何支援淪放棄育兒

從愛錫女兒淪「放棄育兒」，日媒有指原因或許是梯沙希沒有任何支援所致。她從小學起就因為父母虐待，被送到兒童育幼院照顧，而婚後母女遭前夫虐待，離婚後獨自照顧女兒。再者，女兒1歲半前曾被送到托嬰中心照顧，可是梯沙希之後因沒錢決定自己照顧小孩。梯沙希及女兒稀華從此跟外界社會斷聯繫，亦沒有得到社會任何保障與支援。

更多有關家庭悲劇的報道︰

【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打 身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒

【慘不忍睹】女童雙腳被嚴重燙傷逾半個月 繼父生母懶理致潰爛發黑

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳