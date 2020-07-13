【新冠肺炎】曾揚言「不會買該死的口罩」男子　繼續去Party終確診死亡

▲ 反口罩男子確診新冠肺炎死亡。

新冠肺炎疫情持續，美國一名反口罩男子一直以來都十分抗拒戴口罩，曾在網上揚言「不會買該死的口罩」。而且疫情期間仍繼續參加Party、去酒吧，結果確診新冠肺炎，甚至在3日內死亡。

綜合外媒報道，美國37歲男子Richard Rose是名反口罩人士。自疫情以來，他一直在上網指自己不會買口罩、戴口罩，他認為戴口罩是「炒作」。另外，又指電視上佈滿新冠肺炎的消息和新聞，一直充滿負能量，又將口罩和臉紗做對比。

▲ Richard Rose曾在Facebook揚言不會買口罩。(Facebook截圖)

Facebook上更可見他多次打卡參加Party和聚會，例如去酒吧和朋友喝酒、遊船河及泳池Party。其中，從6月的一張泳池Party照片可見，參加者眾多，而且都沒有戴上口罩。

▲ 他在6月仍參加泳池Party。(網上圖片)

結果於7月1日，他在Facebook宣佈自己在過去數日病得很重，並有新冠肺炎症狀，並相信是參加泳池Party時感染的。結果當日下午，他便收到自己確診新冠肺炎的消息，需要隔離14日。有網民問他感染後有什麼感覺，他表示「幾乎無法呼吸」，2日沒睡過覺。結果，於7月4日逝世。

不少網民得悉他的經歷後，都紛紛指責及留下刻薄的留言：「多麼諷刺」、「你想我尊重這個垃圾？」、「世界上最危險的事，是真誠的無知，以及勤奮的愚庸」。亦有人對事件表示遺憾，希望大家引以為戒，記得戴口罩。

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責任編輯：羅嘉欣