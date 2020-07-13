【新冠肺炎】英國研究指抗體只能維持數月　 康復者或再次受感染

▲ 英國最新研究顯示，新冠肺炎康復者體內的抗體只能維持數月。

全球新冠肺炎疫情持續。英國最新研究顯示，新冠肺炎康復者可能會在幾個月內，喪失對新冠病毒的抗體。研究結果表明人們可能會再次受感染，疫苗亦未能長期發揮作用，病毒或像普通感冒一樣，年復一年地感染人。

抗體只能維持數月

倫敦國王學院（King’s College London）最新研究中，科學家分析了超過90名患者及醫護人員對新冠肺炎的免疫反應，發現可破壞病毒的抗體水平在症狀發作後約3周達至最高峰，然後迅速降低。

血液測試顯示，儘管60%的人在與病毒戰鬥期間產生了有效抗體，3個月之後只有17%保持相同水平。部分人的抗體水平下降多達23倍，某些個案中，甚至檢測不到抗體。參與研究的教授Stuart Neil表示：

人們可以相當頻繁地再次感染，人們產生的保護性抗體不會持續很長時間。

同樣參與是次研究的Dr Katie Doores表示，抗體停留時間取決於最高峰的數值有多高。研究發現，重症患者的抗體水平上升得較多，持續時間亦較長。這可能是因為患者他們感染更多病毒，身體產生了更多抗體對抗感染。她又指，身體受到感染後會達至最佳的抗體反應，如果受感染的人的抗體水平在2到3個月內下降，推斷疫苗的效果亦差不多，只打一次疫苗可能不夠。

疫苗或只能避免嚴重感染

中國的研究人員早前亦以對重慶37名無症狀患者作出研究，發現無症狀患者的抗體反應較有症狀患者弱，在康復8周內，81.1%的無症狀患者抗體下滑，40%體內已經幾乎偵測不到抗體。劍橋大學的病毒學家Jonathan Heeney指出，越來越多證據顯示對新冠肺炎的免疫力是短暫的，更指患者未來幾年再次受到感染時，可能會面臨更嚴重的肺部疾病風險。

牛津大學早前的研究結果亦指出，正在開發的新冠肺炎疫苗，在實驗的獼猴中產生的抗體水平低於感染該病毒的人類。疫苗只能保護動物免受嚴重感染，動物仍會受感染及傳播病毒。

不過亦有專家指出，平日對抗普通感冒的T細胞亦起到保護作用，如病人是以T細胞對抗新冠肺炎，可能不需要高水平的抗體。

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責任編輯：羅嘉欣