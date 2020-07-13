【救救動物】5年前獵殺稀有獅子國際震怒　美國牙醫去年赴蒙古再殺瀕危盤羊

▲ 美國一名牙醫多次獵殺瀕危野生動物。

美國一名60歲牙醫以狩獵野生動物為樂，5年前於津巴布韋獵殺瀕危黑色鬃毛獅子，引起國際震怒；最近他被爆去年赴蒙古，殺死阿爾泰盤羊（Altai argali），再度獵殺瀕危野生動物。

綜合外媒報道，2015年，60歲牙醫Walter Palmer前往津巴布韋，獵殺一隻瀕臨滅絕、甚有人氣的黑色鬃毛獅子「Cecil the Lion」，其行為備受國際抨擊。最近他被發現在社交媒體發布相片，展示一隻被殺的阿爾泰盤羊，並與之合照，不過該幀相片卻裁去自己與朋友的臉龐。

有知情人士透露，去年8月Walter花近80,000英鎊（約78萬港元），與朋友Brent Sinclair前往蒙古旅行，約在27米外，一箭殺死阿爾泰盤羊，為全球最大的野羊。Walter用箭射傷獅子Cecil後，相隔約12小時後，再飛鏢把牠殺死。

自殺死Cecil後，Walter還進行了幾次獵殺行動；去蒙古旅行是他的主意，盤羊也在他獵殺名單上。目前盤羊屍體仍留在蒙古，因為美國未批出入口許可證。據指，Walter更計劃再去幾趟旅行。

國際人道協會野生動物副主席Teresa Teleck認為，阿爾泰盤羊是瀕危絕種的動物，以殺死盤羊為樂，令人感覺噁心。她又指，現在是時候透過法律停辦狩獵獎杯活動，以防他們再獵殺動物。

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責任編輯：熊詠思