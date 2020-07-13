【限聚令】消息：政府研究實施3月時防疫措施　料最快今日公布

▲ 消息指，政府最快今日公布收緊限聚令等防疫措施。

本港爆發新一波新冠肺炎疫情，多名專家都表示，近日地區感染多宗病例源頭不明，疫情令人擔憂，其中，政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為未來一兩天如果確診數字沒有下降，應該要回復3月的防疫措施，包括在家工作，亦不應舉行書展。

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▲ 本港疫情第三波，專家指病毒已入侵社區，。

消息指，政府計劃進一步收緊限聚令措施，實施3月限聚令4人防疫措施，最快今晚公布。在3月時，本港因輸入確診個案及佛堂群組等感染個案急增，港府在今年3月28日刊憲訂立《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集會，惟於交通運輸、工作地點、喪禮等而進行的羣組聚集可獲豁免；至於婚禮上則不得多於20人的羣組聚集，前提是於婚禮上並無供應食物或飲品，當時的措施被視為有效限制社交活動。

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記者：伍瑋瑋、葉紹堅