【牙肉腫痛】芒果茘枝濕熱上火易惹牙肉腫痛　中醫：辨清虛實以湯水調理KO痛症【內附湯水食譜】

▲ 註冊中醫師徐思濠指，任何季節都有機會出現牙肉腫痛，但若體質偏熱，加上暑天天氣炎熱，有機會更易發作。

夏天炎熱潮濕，加上不少港人嗜辣或煎炸食物，大熱天時仍去打邊爐、BBQ，其實大大增加上火的危機。不少暑天水果，如荔枝、芒果又濕熱，分分鐘出現突發性牙肉腫痛，痛起上來嚴重影響生活！

註冊中醫師徐思濠指，任何季節都有機會出現牙肉腫痛，但若體質偏熱，加上暑天天氣炎熱，有機會更易發作。

他解釋：「齒乃骨之餘、胃之絡，意指它屬於骨頭的一部分，與腎相關，也與胃的經絡聯通。另外，脾開竅於口，即口腔內的問題，基本上都與脾胃有關。當牙肉出現腫痛，我們就會往脾胃、腎等臟腑思考。」

牙肉腫痛分虛實二證

牙肉腫痛分實證、虛證兩種，前者為急性、突然發作，會劇烈疼痛和紅腫，屬於熱症、上火發炎，好發族群成16至40歲的青壯年。相反，若反覆出現牙肉腫脹、原因不明，而牙肉顏色不太紅，又隱隱作痛，則屬於後者，大多出現於老年人身上。

口乾、唇乾、尿少，小便顏色帶黃，有口氣、口苦等，都是上火徵兆。

累積得多就會爆錶，牙肉腫痛隨之出現。「人的精神集中力會下降，甚至會頭痛，影響工作和情緒。」飲食習慣是主因，其實天氣也略有影響。香港夏天多雨潮濕，濕氣困在體內，熱力就更難散和會往上發。

▲ 註冊中醫師徐思濠指，虛證人士則需配合中藥治療，慢慢調理。（程志遠攝）

4款湯水 對抗虛實二證

有見及此，徐醫師特意推介4款湯水對抗牙肉腫痛，飲用前應先了解清楚腫痛原因，分清虛實症後才飲用，或先向中醫查詢。

對付實火

1.白菜豆腐滾肉片湯

材料：白菜半斤、豆腐1磚、肉片4両、水2公升。

製法：把材料放進煲內，大火煲至水滾後收中火，煲約20分鐘，加鹽調味。

功效：滾湯能使湯水帶涼，助瀉火清胃熱。

＊牙肉腫痛、口臭、便秘，或常吃煎炸、辛辣之人可飲用。有助紓緩胃火，一星期可喝一次。孕婦、體虛或正值月經人士則不宜飲用。

2.苦瓜黃豆煲豬腱湯

材料：苦瓜1個、白蘿蔔1個、黃豆2両、蜜棗2粒、豬腱半斤、水3公升。

製法：苦瓜切件、白蘿蔔去皮切件，把材料放進煲內，大火煲至水滾後收中火，煲1.5小時，加鹽調味。

功效：清熱解毒、開胃消食，有助排毒通便。

▲ 網上有指可含細辛、花椒紓緩痛症，徐醫師指細辛本身有小毒，花椒則辛辣，而牙肉腫痛因發炎而起，不宜再用溫熱藥材紓緩。此方是為蛀牙、神經痛麻醉鎮痛，但若病者不懂分辨，或加劇炎症。（湯炳強攝）

對付虛火

1.石斛百合湯

材料：石斛3錢、百合2両、粟米2個、豬腱半斤、蜜棗3粒、3公升水。

製法：把材料放進煲內，大火煲至水滾後收中火，煲兩小時。

功效：滋陰、寧心安神、生津解渴。

消化功能差、易吃滯，患感冒傷風人士不宜飲用。

2.沙參玉竹雪耳煲豬腱湯

材料：沙參、玉竹、 雪耳各5錢，蜜棗3粒、紅蘿蔔1個、豬腱半斤、3公升水。（可加響螺或乾品螺片2両，提鮮。）

製法：把材料放進煲內，大火煲至水滾後收中火，煲2小時，加鹽調味。

功效：滋陰潤燥、生津健脾，對易上火口乾，但平時少吃煎炒燥熱食品之人士較好。

記者：吳霆俊