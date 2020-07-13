【暑期活動】免費網上暑期科學課程　24集影片涵蓋8大主題親子齊做小實驗

▲ Donut Kids Club推出免費暑期科學課程。

由於新冠肺炎疫情再於本港社區爆發，教育局宣布所有學校提早放暑假，小朋友今年暑假亦要留家抗疫，暫無法出外參加暑期活動。有機構就推出限時免費網上暑期科學課程，由7月13日至8月21日，為期6星期，於facebook及YouTube推出一系列影片，涵蓋8大科學主題，讓孩子能安坐家中趣味學習。

Donut Kids Club推出的免費網上暑期課程「Online Science Camp」，對象為4至8歲小朋友，為期6個星期，由即日至8月21日。機構會在facebook和YouTube專頁推出24集影片，每集5至8分鐘，逢星期一播出有關主題動畫，星期二至四則會播出科學教學影片，在專業導師指導下，進行有趣的小實驗和小手作，可供親子一同參與，而周五則特設互動小遊戲，參與的小朋友更有機會贏取獎品。

教學內容涵蓋8大科學主題，包括太空、天氣、能源、機械結構、運動、趣味科學、食物、人體科學。內容與日常生活息息相關，深入淺出闡釋書本以外的科學知識，實驗材料亦十分簡單，在家也能輕鬆獲取，小朋友動手做更能鞏固吸收的知識。

第一週：太空主題 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 太陽及八大行星 太陽與八大行星 公轉與四季 地球自轉與時間 互動小遊戲 第二週：太空主題 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 月亮 月相 黑色宇宙 星空 互動小遊戲 第三週：天氣主題 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 水的循環 雲和雨 水龍捲 閃電 互動小遊戲 第四週：能源主題 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 再生能源 太陽能 風能 手動發電 互動小遊戲 第五週：運動及趣味科學主題 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 高爾夫球 投籃器 桌球 不會倒的橋 互動小遊戲 第六週：食物及人體科學主題 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 人體消化系統 自製雪糕 彈力雞蛋 薯仔發電 互動小遊戲

有興趣參加的家長及小朋友，可瀏覽官方網站了解更多詳情。

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責任編輯：王俊賢