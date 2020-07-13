【暑期活動】免費網上暑期科學課程 24集影片涵蓋8大主題親子齊做小實驗
由於新冠肺炎疫情再於本港社區爆發，教育局宣布所有學校提早放暑假，小朋友今年暑假亦要留家抗疫，暫無法出外參加暑期活動。有機構就推出限時免費網上暑期科學課程，由7月13日至8月21日，為期6星期，於facebook及YouTube推出一系列影片，涵蓋8大科學主題，讓孩子能安坐家中趣味學習。
Donut Kids Club推出的免費網上暑期課程「Online Science Camp」，對象為4至8歲小朋友，為期6個星期，由即日至8月21日。機構會在facebook和YouTube專頁推出24集影片，每集5至8分鐘，逢星期一播出有關主題動畫，星期二至四則會播出科學教學影片，在專業導師指導下，進行有趣的小實驗和小手作，可供親子一同參與，而周五則特設互動小遊戲，參與的小朋友更有機會贏取獎品。
教學內容涵蓋8大科學主題，包括太空、天氣、能源、機械結構、運動、趣味科學、食物、人體科學。內容與日常生活息息相關，深入淺出闡釋書本以外的科學知識，實驗材料亦十分簡單，在家也能輕鬆獲取，小朋友動手做更能鞏固吸收的知識。
|第一週：太空主題
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|太陽及八大行星
|太陽與八大行星
|公轉與四季
|地球自轉與時間
|互動小遊戲
|第二週：太空主題
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|月亮
|月相
|黑色宇宙
|星空
|互動小遊戲
|第三週：天氣主題
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|水的循環
|雲和雨
|水龍捲
|閃電
|互動小遊戲
|第四週：能源主題
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|再生能源
|太陽能
|風能
|手動發電
|互動小遊戲
|第五週：運動及趣味科學主題
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|高爾夫球
|投籃器
|桌球
|不會倒的橋
|互動小遊戲
|第六週：食物及人體科學主題
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|人體消化系統
|自製雪糕
|彈力雞蛋
|薯仔發電
|互動小遊戲
有興趣參加的家長及小朋友，可瀏覽官方網站了解更多詳情。
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責任編輯：王俊賢