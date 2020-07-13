【書展2020】貿發局宣布書展延期　防疫基金會協助受影響的業界

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本港新冠肺炎疫情有失控情況，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指確診個案趨增，多名專家近日亦稱書展人多聚集，應延遲舉辦。貿發局今日（13日）宣布今年書展延期，惟暫未公布最新舉辦日期；而今日（13日）早上已有參展商收到消息，稱書展將會延期舉行。

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貿發局今日（13日）指鑑於過去一星期新型冠狀病毒確診個案上升，政府基於公共健康風險，重新收緊社交距離限制，發言人表示書展即使已採取不同的預防措施，亦難以追蹤接觸個案，所以應避免舉行。有鑑於此，本於7月15至21日舉行的香港書展及另外3個同期舉行的公眾活動： 香港運動消閒博覽 （原定於7月15至21日舉行）、 教育及職業博覽（原定於7月16至19日舉行）及創業日（原定於7月16及17日舉行）將延期舉行。

貿發局指明白這些大型活動延期將令業界、參展商及公眾失望。延期後的活動，防疫基金措施會協助受影響的業界。至於具體安排，將按最新發展將適時公佈。

隨著本地疫情大爆發，代表200多個書展攤位的「2020香港書展關注組」早前發表聲明，對展覽和活動如期舉辦，表達相當憂慮；認為人群大型聚集難免，防疫指引難守。

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記者：郭家穎、陳曉瑩