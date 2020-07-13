【學英文】香港爆發第三波疫情　出現群組（Cluster）感染

▲ 香港爆發第三波疫情，而且出現群組（cluster）感染，以及源頭不明的情況。（程志遠攝）

香港爆發第三波疫情，而且出現群組（cluster）感染，以及源頭不明的情況。世界多地的疫情尚未受控，但每天仍有不少人進出香港，所以我們絕不能鬆懈。這個周末又不能到餐廳用膳了。

Cluster用作名詞時，解「群組」，一組相同類型的東西彼此靠近一起、並排出現，有時圍繞着某些事物。例句︰A dense cluster of cells surrounded the infected issue.（密集的細胞群包圍了受感染的組織。）A daisy "flower" is not a single flower but a cluster of small flowers.（看似是一朵的雛菊花，其實是由一簇小花組成。）

Cluster（聚集）用作動詞時，常配搭around something和together使用。例句︰Many people clustered around the screen to read the lottery result.（很多人聚集在屏幕周圍看彩票結果。）Six of us clustered together on the sofa.（我們6個人擠在梳化上。）

語音學用consonant clusters（輔音連綴）指兩個或以上輔音音素連在一起的發音組，例如：/pl/、/kl/、/gr/、/spl/、/sts/等等。

讀consonant clusters時，音與音之間的過度要自然、銜接要緊密；輕快短促地讀前面的輔音，很快過渡到後面的輔音去。

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文：Ally Dean's List級英文老師