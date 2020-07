【學英文】香港爆發第三波疫情　出現群組（Cluster）感染

▲ 香港爆發第三波疫情,而且出現群組(cluster)感染,以及源頭不明的情況。(程志遠攝)

香港爆發第三波疫情,而且出現群組(cluster)感染,以及源頭不明的情況。世界多地的疫情尚未受控,但每天仍有不少人進出香港,所以我們絕不能鬆懈。這個周末又不能到餐廳用膳了。

Cluster用作名詞時,解「群組」,一組相同類型的東西彼此靠近一起、並排出現,有時圍繞着某些事物。例句︰A dense cluster of cells surrounded the infected issue.(密集的細胞群包圍了受感染的組織。)A daisy "flower" is not a single flower but a cluster of small flowers.(看似是一朵的雛菊花,其實是由一簇小花組成。)

Cluster(聚集)用作動詞時,常配搭around something和together使用。例句︰Many people clustered around the screen to read the lottery result.(很多人聚集在屏幕周圍看彩票結果。)Six of us clustered together on the sofa.(我們6個人擠在梳化上。)

語音學用consonant clusters(輔音連綴)指兩個或以上輔音音素連在一起的發音組,例如:/pl/、/kl/、/gr/、/spl/、/sts/等等。

讀consonant clusters時,音與音之間的過度要自然、銜接要緊密;輕快短促地讀前面的輔音,很快過渡到後面的輔音去。

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

撰文:Ally Dean's List級英文老師