【夫婦相處】30年來從未與太太吵架　曾智華：夫婦相處最忌講道理

▲ 曾智華表示，老婆永遠是對的。

昨晚，幾位結婚數十年大男人，飲咗 N杯，講起老婆，個個都踴躍發言。

我肥碌與老虎乸不覺已結婚36年，近30年從未吵架。因為，騎騎騎，只有我俾人鬧，無我鬧人。點解？第一，通常「都是我的錯」（歌仔有得唱！）；第二，一隻手掌拍唔響，我選擇沉默是金；第三，夫妻相處，最忌講道理，死硬！反之，只講愛與包容已殺晒，千祈咪日日搞「雄辯擂台」！

男人乃理性動物，又愛威，有英雄感。女性呢，乃感性動物，喜歡被氹被呵護，根本是兩類人。若相處得宜，簡直水乳交融，一凹一凸，fit晒，極之快樂。

不過，若丈夫或妻子要求對方全盤似你、認同你，包括價值觀、思維、態度及情緒，咁就一定天天火星撞地球。

其實，拍拖後期（前期在初戀，互相百分百遷就）及結婚初期，我肥碌真係懵盛盛，餐餐要求女友／老婆大人理論，並想拉第三者落水做「球證」，因條氣唔順。

後來，人老精鬼老靈，不停撞板後，學會反思。既以維持良好婚姻關係為大前提，自己應如何「修正」態度，才有最理想效果呢？

終於，決定有紀律地執行文首的三大原則，從此，立即「天下太平」、「家有寧日」。

間中，更要自己催眠自己。呢，為夫剛剛又買咗個新銀包，日日放褲袋，不停儆醒自己怎樣「趨吉避凶」。正是24小時記着—老婆永遠是對的！

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