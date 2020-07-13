【死因無可疑】黃秋生帶病仍展神級演技　跟林嘉欣對打險釀流血事件

▲ 《死因無可疑》

由黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、周家怡、火火等主演電影《死因無可疑》，累積票房勁破7百萬大關，身在台灣的黃秋生，特別拍片感謝觀眾，希望大家全力將《死因無可疑》這幾個字，留在戲院多2個禮拜！

戲中秋生與嘉欣合演不一樣的夫婦，神級演出令觀眾拍案叫絕，秋生謙言：「有幾神級！導演知道要甚麼，劇本完整，對手又好，嘉欣靚女、努力，更好識演戲！」

為了演活沈子玲，嘉欣需要時刻配戴特製隱形眼鏡，令秋生大呼心痛：「每次看她佩戴那副隱形眼鏡，我就替她辛苦，也暗暗自覺好幸福，不用我去戴！」

▲ 林嘉欣讚秋生常給她意見。（劇照）

嘉欣盛讚秋生無私，不會只顧個人表現，在拍攝現場曾主動給她意見，秋生笑言：「如果對手好，我就可以做少一些，導演見到其中一個演得好，自然會收貨吧！」

秋生將功勞與鋒芒禮讓嘉欣，導演袁劍偉大爆，秋生拍攝被嘉欣弄斷雙手一幕當天正發高燒，極度暈眩致步履不穩。

導演問可以撐下去，秋生拋下一句：「不要理我！」便逕自埋位，專業精神教人敬佩！「唉！拍這齣戲最困難就是發燒，以前經常都會帶病開工，試過發高燒打斛斗一樣無問題，現在年紀大了，發少少燒已經暈陀陀，頂得好辛苦！」

▲ 秋生將鋒芒留給林嘉欣。（劇照）

還有另一幕，秋生頂得更辛苦——爛賭沈子玲怒打老公朱重德，時值12月寒冷氣候，嘉欣開機前無意識地將暖水壼放入袋中，狂打秋生之際傳來「鏗鏗聲」，因演得逼真，導演並沒有喊停，幾乎為秋生帶來血光之災！

「袋入面的暖水壼幾硬，真的打到我好痛，幸好沒有扑穿頭！」秋生開玩笑說：「嘉欣是唯一一個這樣傷害我，而沒有生命危險的女演員！之前十幾個，早就已經消失了…...」