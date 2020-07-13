馬會宣布押後7.21六合彩　恢復日期有待通告

▲ 馬會宣布押後7.21六合彩。（資料圖片）

因應疫情自2月起暫停的六合彩攪珠活動，馬會早前宣布，於7月21日恢復20/009期攪珠，不過今日（13日）在官網透過英文新聞稿指，因疫情最新發展，決定再押後六合彩攪珠日期，恢復日期有待通告。

馬會指，目前每次賽馬預售日前往場外投注處投注只有約130,000名顧客，但每一期的六合彩攪珠卻吸引多達400,000至500,000名顧客前往場外投注處購買彩票。在目前冠狀病毒疫情惡化的情況下，恢復六合彩攪珠將帶來大量人流，對場外投注處造成重大的公共衞生風險。

此外，馬會即日（13日）起會暫時關閉7個場外投注處，直至另行通告，包括慈雲山中心、西區德輔道西(干諾道西118號)、沙田好運中心、沙田沙角街、黃大仙豪苑、 黃大仙環鳳街和彩雲。至於大部份仍然開放的場外投注處，則只會提供兌換現金券或中獎彩票、存款或提款的服務、本地賽馬投注及足球投注。

投注處的職員只需要在服務櫃位便可提供以上的服務，從而減少與顧客的接觸。馬會將繼續監察人流及有否出現人群聚集的情況。場外投注處也會繼續實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、外科口罩佩戴及保持足夠的社交距離。

【書展2020】貿發局宣布書展延期 多個參展商改為網上書展

【限聚令】消息：政府研究實施3月時防疫措施 料最快今日公布

更多防疫資訊：

【2020本港測試】疫情第三波本地爆發 6款消毒用品殺菌率達99%

【2020本港測試】酒精搓手液非百分百有效 專家建議應小瓶裝使用減失效風險【附搓手液貼士】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙