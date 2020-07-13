9男女涉旺角非法集結開審　高級警司指當時約有千人聚集

▲ 高級警司莫慶榮今到九龍城裁判法院作供。（經濟日報記者攝）

9名男女涉於去年8月初旺角非法集結，全部被告早前否認控罪，案件今（13日）於九龍城裁判法院開審，控方傳召案發時警方防線指揮官作供，指揮官供稱當晚收到指示到太子道西及彌敦道交界佈防，當時約有1,000人在水渠道及彌敦道交界聚集，有人叫囂及用鐳射筆照向警方。

9名被告分別為陳駿霆（18歲；學生）、韓明恩（22歲；學生）、梁希穎（24歲；銀行文員）、廖智峯（22歲；學生）、陳嘉汶（34歲；裝修文員）、伍兆銘（24歲；物業經理）、方施陽（20歲；學生）及蘇澄怡（22歲；文員）及兩名16歲學生，其中1名被告梁希穎早前獲撤控。

9人均被控於2019年8月3日在彌敦道及亞皆老街交界非法集結罪。其中1名16歲學生另被控1項藏有攻擊性武器罪，即於同時同地管有1支鐳射筆。

案件今開審，控方傳召高級警司莫慶榮作供，莫供稱案發當日收到指示，他於晚上約9時20分，帶領中西九龍機動部隊B大隊、西九龍第2梯隊、1支俗稱「速龍」的特別戰術小隊及100名刑事偵緝警員，到太子道西及彌敦道交界佈防，而當時約有1,000人在水渠道及彌敦道交界聚集，大部份人戴有防毒面具及頭盔，部份人攜有自制盾牌，有人叫囂及用鐳射筆照向警方。

莫續指，他及後收到總部指揮進行掃蕩，警方向南推進，人群退至彌敦道及亞皆老街交界，而他在彌敦道及旺角道向現場的督察同事作出訓示後，指揮警員向人群快速推進及拘捕現場的6男4女。聆訊下午續。

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記者：王仁昌