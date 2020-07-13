警長涉警車上掌摑男子被控　事主稱遭眼部附近須縫3針

▲ 被告黃明偉今到庭應訊。（經濟日報記者攝）

47歲男警3年前處理1宗襲警案期間，涉於警車內掌摑1名男子，男警早前否認普通襲擊罪，案件今（13日）於九龍城裁判法院開審。事主在庭上認出被告，他指案發時在警車上被警長「啪啪」聲打中眼部，事後他須縫3針。

被告黃明偉（47歲），被控1項普通襲擊罪。控罪指，被告於2017年4月11日在‪紅磡土瓜灣道近落山道‬交界警察車輛「AM 7411」內襲擊李文瀚。

被告早前否認控罪，案件今開審。控方播放案發當日約凌晨1時55分，警員隨身攝錄機錄得的片段。

▲ 事主李文瀚。（經濟日報記者攝）

片段顯示，事主在土瓜灣與淅江街交界被警員截查，事主一度要求警員出示委任證，並報警指有警員偷去他的香煙，案發時為警長的被告與事主有言語上的衝突。及後事主被搜身後，疑推撞在場警員，警員以襲警罪名拘捕事主。被告在車上再次與事主口角，期間被告大聲以粗言穢語指罵事主，其後被告疑似用手接觸事主，惟片段環境較暗。

控方傳召案中事主李文瀚作證，李在庭上認出被告，李供稱案發時，他在警車上遭被告用手掌摑眼部位置2至3下，連續及發出「啪啪聲」，他當時感到痛楚及有流血，事後眼部附近須在醫院縫3針，惟李已忘記了被告當時掌摑他左眼還是右眼。聆訊下午續。

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記者：王仁昌