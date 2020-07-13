不滿滙豐不派股息　再有小股東入稟索償逾4.6萬

▲ 申索人李激光（左）（經濟日報記者攝）

滙豐（00005）今年2月初在業績發布會上公布派發利息，及至4月撤回派息決定，1名女股東指滙豐違背承諾，今（13日）入稟小額錢債審裁處，向滙豐控股索償逾4.6萬港元及利息，案件押至11月再訊，期間雙方須準備有關文件。

申索人李激光今由西貢區區議員方國珊陪同到小額錢債審裁處遞交申索書，答辯一方為滙豐控股有限公司。

申索書指，滙豐控股於2020年2月6日業績發佈會指會於4月14日派發2019年第4季末期利息，每股派息0.21美元，折合1.6278港元，及至4月1日滙豐宣佈撤回派息決定，李認為該決定違背承諾，對小股民不公。

李表示持有28,800股滙豐控股，入稟申索所損失的46,880.64港元及利息。案件今於小額錢債審裁處提堂，並押後至11月3日待雙方準備文件。

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記者：林欣樂