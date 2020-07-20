【家居折】全港首間HomeSquare x Francfranc限定店登場 限量發售3折Francfranc Party Set福袋
精明消費 17:23 2020/07/20
位於沙田的HomeSquare年度盛事「香港家居折2020」即日起至8月12日舉行，場內全港首間HomeSquare x Francfranc限定店更是亮點，多款精美廚具餐具陪大家留家抗疫！
今年一大焦點是全港首間HomeSquare x Francfranc限定店登陸HomeSquare家居折！限定店位於HomeSquare中庭。
限定店開售過百款日本限定貨品，當中最曯目的是以「Unique & Fantastic Omiyage」為主題的U.F.O.系列，產品設計別出心裁，如太空人立體小碟子、多款以宇宙、太空及UFO為設計的杯子、咕臣、購物袋等。
此外，限定店還會獨家限量發售Francfranc Party Set福袋，內有芝士切板套裝、酒杯、人氣餐具等，以3折價錢即可入手，數量有限，售完即止。
除了Francfranc限定店，「香港家居折2020」精選超過58,000件品味家具及家品以低至1元、100元及1折開售，每星期不同主題，大家可以瘋狂購物了。
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責任編輯：王芷瑩