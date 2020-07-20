【家居折】全港首間HomeSquare x Francfranc限定店登場　限量發售3折Francfranc Party Set福袋

▲ HomeSquare x Francfranc限定店登陸HomeSquare家居折！（圖片來源：HomeSquare）

位於沙田的HomeSquare年度盛事「香港家居折2020」即日起至8月12日舉行，場內全港首間HomeSquare x Francfranc限定店更是亮點，多款精美廚具餐具陪大家留家抗疫！

今年一大焦點是 全港首間HomeSquare x Francfranc 限定店 登陸 HomeSquare家居折！ 限定店 位於HomeSquare 中庭。

限定店開售 過百款日本限定貨品，當中最曯目的是以「 Unique & Fantastic Omiyage 」為主題的 U.F.O. 系列，產品設計別出心裁，如太空人立體小碟子、多款以宇宙、太空及 UFO 為設計的杯子、咕臣、購物袋等。

▲ 購物袋（細）$70（圖片來源：HomeSquare）

此外， 限定店 還會獨家限量發售Francfranc Party Set 福袋，內有 芝士切板套裝、酒杯、人氣餐具等，以 3 折價錢即可入手， 數量有限，售完即止。

▲ Francfranc Party Set福袋$298（圖片來源：HomeSquare）

除了 Francfranc 限定店 ， 「香港家居折2020 」精選超過 58,000 件品味家具及家品以低至 1 元、 100 元及 1 折開售， 每星期不同主題，大家可以瘋狂購物了。

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責任編輯：王芷瑩