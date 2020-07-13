【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤　Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近

▲ 李佳芯如今會更注重健康。

李佳芯（Ali）在TVB新劇《殺手》飾演的師奶Cash（李佳芯飾），為了賺錢當上殺手喬星（陳豪飾）的助手，幫助他將目標送到死神手上。至於現實中的李佳芯接受TOPick訪問感慨稱，曾經覺得死亡離自己很遠，直到疾病找上她才發現一直都忽視了健康問題。

李佳芯講最接近死亡的一次經歷，原來就是在她初出生時：「在我出世10多天，從事製衣業的媽媽誕下我後需要坐月，由於家中地方不大，在我睡覺時，她將我放在衣車上的木板。晚上，媽媽突然聽到我嘩嘩大喊，原來我整個人都掉在地上，不知為何我從衣車掉在地上。」

▲ 李佳芯於《殺手》飾演單親媽媽Cash。（《殺手》劇照）

Ali續指：「媽媽當時也很擔心，因為10數天大的BB就這樣掉在地上。當時的我竟然哭過後便沒事，再度入睡。她看着我很快再度入睡，便覺得我沒事，所以沒送我入院。」

她不禁笑說：「幸好，媽媽將幫我們更換的尿片隨處掉，所以我便掉在屎片上，沒有事。這是媽媽告知我的，當時我們仍住在木屋區，正等待排期搬上屋。」

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▲ 李佳芯曾罕有地分享家庭照。（李佳芯IG圖片）

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李佳芯做手術割卵巢腫瘤

2017年，Ali於檢查後發現卵巢附近長有約10cm的腫瘤，需要入院進行切除手術。

她曾形容感覺似剖腹產子，並提到：「起初以為微創很簡單，原來手術沒我想像般簡單，一醒來時全身都骨痛，因為有空氣及血水進入了身體，以致全身酸痛。」

當時醫生表示指腫瘤九成屬良性，做手術切除後便沒事，她事後大歎「好彩」這次沒影響生育及荷爾蒙，「事後有問過朋友，這種病很普遍，需要好好正視，女生應該多愛錫自己，其實我怕痛多過擔心生育問題。」

Ali坦言為免令家人擔心，事前沒有交代做手術一事，直至手術完成後才告知他們，且於手術後一星期便正式復工。

▲ 現時的李佳芯會多注意自己的身體狀況。（陳家瑩 攝）

Ali學懂珍惜

經一事，長一智，Ali表示手術過後會特別注意自己的健康狀況，「很多時你沒事沒幹便不會覺得（健康）跟自己有關，雖然每天的新聞都會有意外、死亡的報導，但你會覺得距離自己很遠，但當你身邊的人或自己的身體出現狀況時，才發現有時有些事『話嚟就嚟』。」

她事後作自我檢討：「當時的我太忙，完全沒察覺到自己的身體有問題，直到有天睡覺時覺得很痛。痛過才發覺這種痛是我未試過的，覺得有點奇怪才去做檢查，便發現原來有一個瘤。」

她感慨指：「發現的一刻，那個瘤已大到不能不做手術，才知原來可以『話嚟就嚟』。也因此令反思平時是否一直也忽略了自己、身邊人，忽略一些以為離自己很遠但其實很近的事。」

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▲ 李佳芯於手術過後認真地反思。（陳家瑩 攝）

Makeup：San Chan

Hair：Ziv Lau @il Colpo

Costume：D-mop

場地提供：港威酒店

記者：梁樂欣