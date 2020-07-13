【酷熱天氣警告】本港大部分地區氣溫上升至33度　大美督更錄得36.7度高溫

▲ 市民在酷熱天氣下仍需戴上口罩。（梁偉榮攝）

天文台今日（13日）發出酷熱天氣警告，高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右，其中上水及大美督地區，更分別錄得36度和36.7度高溫。

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天文台指高空反氣旋會在明日為華南沿岸帶來酷熱的天氣，而一股西南氣流會在本週中後期為廣東帶來幾陣驟雨。隨著高空反氣旋稍為增強，週末期間華南天氣普遍晴朗。此外，現時位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並逐漸減弱。

▲ （天文台網站截圖）

天文台預測明日天晴酷熱。隨後兩三日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。周六（18日）起天氣再度酷熱，氣溫將達33度。

衞生防護中心發言人提醒市民在進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。市民亦應留意由香港天文台（天文台）公布的最新和預測的紫外線指數，若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。

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記者：郭家穎