【自私人夫】家中擺放與前度合照卻從不公開夫婦合照　孕妻呷醋反遭丈夫指責：不尊重我

▲ 台灣有人夫與家中擺放與前度的照片，而且從不在社交媒體上載於老婆的合照，原因是不想刺激前度。

與前度分開後，之前的合照大家會如何處理？台灣一名人夫在社交媒體發帖大呻，指懷孕妻子無理要求他在社交平台上載夫婦二人合照，他向妻子解釋從來不放合照是因害怕自己的前度受刺激，妻子非常不滿，要求他丟棄在家中擺放與前任的合照，人夫大呻，「她一點都不尊重我。」

一名台灣人夫在Facebook群組「爆怨公社」發帖，表示已經答應妻子的要求不在微信上認識朋友，可是妻子卻要求他於LINE及微信上載夫婦二人合照，他感到非常不滿，他表示微信是與前度女友唯一連接的空間，

對已經被我傷害的前任，不想放跟老婆的合照去刺激她，她知道我和老婆交往後，發了一個心理諮商測驗結果，說是輕度憂鬱……我覺得真的不想再讓她感到不舒服這樣而已。

最近，妻子又發現他保留著與前任的合照，「我只是怕她丟掉，所以才存在USB帶著……我真的覺得只是回憶，沒有說結了婚就得把過去抹除的道理吧？回憶是抹不掉的。」

人夫客廳擺放與前度合照

夫妻二人自妻子懷孕後因前任問題多次吵架，「吵到我都不記得當初怎麼愛上」，因此他漸漸覺得有壓力、不開心，才沒有斷絕與異性的聯繫。「這些難道老婆沒有問題嗎？」他又指，妻子要求他丟掉他放於客廳櫃上與前任的合照，雖然口上答應妻子的要求，但心中卻對合照依依不捨，

所以才會在手機跟其他地方留存……我覺得她一點都不尊重我。

人夫不想再次刺激前度

人夫目前最大的希望是不想再刺激到前度女友，將儲存以前照片的USB放在家中的某個角落不丟掉，他就不用隨身攜帶，

這已經是我最大的誠意跟讓步，其他都可以依她的。老婆卻還是一直在這些問題上打轉，就不能好好向前看嗎？

網民：完全是渣男

帖文引來大批網民熱議，不少人批評人夫自私過分，是完完全全的「渣男」，「顧前女友感受？請問你有顧你老婆感受？」、「你不想刺激前任，然後一直不斷刺激你老婆？到底誰是你老婆啊？」及「難道你容得下你老婆收著他前任的照片 然後在家擺著前任的照片嗎？」不少網民希望人夫放過孕妻，「你跟前任復合吧，放了你現在的老婆」。

更多夫妻之道的新聞，即睇：

【產後婚姻】產後變胖分房睡損夫妻關係 港媽掀「無性婚姻論」︰夫妻只剩下責任

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡 老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王俊賢