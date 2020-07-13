涉去年11月黎明行動非法集結及蒙面　學生社工共3人被控准保釋

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11.12有人發起「黎明行動」，其中3名包括社工、補習教師及學生涉於當日在荃灣參與非法集結及違反《禁蒙面法》，3人同被控1項非法集結及各被控違反《禁蒙面法》，案件今（13日）於西九龍裁判法院提堂。3名被告暫時毋須答辯，案件押後待辯方索取文件，被告准以保釋至9月7日再訊。

3名被告為學生葉澤深（20歲）、社工陳皆橋（22歲）及補習老師陳約信（20歲）。3人同被控於2019年11月12日在荃灣沙咀道近大河道及禾笛街參與非法集結。3人另各被控於同日同地身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止辯識身份的蒙面物品，即1個面罩。

案件押後至9月7日待辯方索取文件，各被告准以保釋候訊，期間不得離港，以及每周到警署報到1次。首被告投訴於被捕及被制服期間，即使沒有反抗，仍遭警員從後襲擊。

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記者：林欣樂