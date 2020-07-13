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【新冠肺炎】山頂凌霄閣保安職員初步確診　將關閉72小時進行深度清潔

社會 14:36 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

山頂凌霄閣表示，一名保安職員今日（13日）對新型冠狀病毒肺炎測試呈陽性。

山頂凌霄閣表示，一名保安職員今日（13日）對新型冠狀病毒肺炎測試呈陽性，會立即於整座大廈進行深層清潔及消毒霧化，包括公共區域、電梯、空調系統，洗手間及商場所有後勤區域。

山頂凌霄閣將關閉72小時直至2020年7月15日（星期三），以進行深度清潔。 所有與患者有緊密接觸者亦將被隔離14天，正與衛生署合作緊密聯繫。山頂纜車服務照常，並維持每班纜車的消毒程序。 在這個困難時期，遊客和員工的健康和安全是我們的首要考慮。

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責任編輯：陳子謙

凌霄閣 The Peak Tower 山頂 新冠肺炎疫情

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