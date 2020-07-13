【正牌攻港】翻版洪家手作涉逾200多宗食物中毒　正版台灣洪瑞珍三文治fb宣布8月屯門開店

▲ 「正版」台灣洪瑞珍三文治近日開設香港官方facebook，宣布8月屯門開設海外首間分店。（fb圖片）

5月時，聲稱是洪瑞珍香港地區總代理的「洪家手作洪瑞珍三明治」，曾爆出多人食物中毒的風波。「正版」台灣洪瑞珍三文治的後人，早前更入稟本港高等法院控告洪家手作侵權。而最近洪瑞珍就宣布正式登陸香港，8月會在屯門開第一間海外分店。

▲ 洪瑞珍的三文治是台灣人氣美食兼手信，也是港人遊店必買。（fb圖片）

洪瑞珍三文治是台灣人氣美食，有逾70年歷史，港人遊台定必買幾份帶回港作手信。招牌三文治就有火腿芝士味、藍莓芝士、草莓芝士味等，近日店家就開始了香港店的官方facebook專頁，預告即將在8月攻港，會在屯門開設海外第一間分店，正式將這「正版」的三文治帶來香港。

▲ 聲稱是洪瑞珍香港地區總代理的洪家手作洪瑞珍三明治，5月時爆出多人食物中毒風波。（資料圖片）

其實在今年5月發生「洪家手作洪瑞珍三明治」食物中毒風波前，台灣洪瑞珍餅店負責人早已在1月入稟本港高等法院，控告洪家手作製造商及銷售商侵犯商標，法官就頒下臨時禁制令禁止被告繼續用洪瑞珍之名及類似商標。

而發生食物中毒事件後，事後食安中心更揭發涉事的「洪家手作」三文治是在無牌食物製造工場製造，亦令到不少人誤會中毒事件是由正版洪瑞珍引起，影響大家對這台灣名物的信心。

▲ 店家在官方fb公告，將於8月登陸屯門。（官方fb圖片）

如店家在官方facebook所說，讓一眾香港粉絲等到頸都長的正牌台灣洪瑞珍，終於登陸香港，相信可以挽回不少粉絲對這人氣手信的信心，成為人龍店。

記者︰黃依情