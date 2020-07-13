【新冠肺炎】有確診者曾到西九龍捐血站捐血　輸血服務中心正跟進個案

▲ 有確診者曾到西九龍捐血站捐血。

本港新冠肺炎疫情踏入第三波疫情，香港紅十字會輸血服務中心指，接獲一名捐血者通知昨日確診新冠肺炎，其於上周日(5日)下午於西九龍捐血站捐血，中心現正跟進相關個案。

香港紅十字會輸血服務中心發言人回覆稱，為應對疫情，中心已經採取嚴格的感染控制措施，自3月16日起所有曾離港人士，不論任何目的地，須於扺港當日起暫緩捐血28日；而曾與確診患者有密切接觸的人士，亦需暫緩捐血28日。

發言人稱，所有捐血點皆遵行醫療服務處所的防疫措施，市民進入捐血站需佩帶口罩，並先量體溫及消毒雙手，站內設施亦加強消毒清潔，以確保捐血者及血液安全。

中心指，全線捐血站、流動捐血車及流動捐血隊照常服務，市民可致電或透過手機應用程式HK Blood預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。

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記者：陳正怡