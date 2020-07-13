質疑特首未按23條立國安法　郭卓堅申請司法覆核被拒受理

▲ 郭卓堅指特首未就23條訂立《港區國安法》申請司法覆核許可不獲受理。（經濟日報記者攝）

《港區國安法》實施後，巿民郭卓堅早前入稟高等法院，質疑特首林鄭月娥違反就職宣誓誓言，未有按《基本法》23條立《港區國安法》，要求法庭頒令特首沒有擁護《基本法》，做法違憲。法官今(13日)頒下書面判詞拒絕受理，法官指申請基於假定，並沒有證據證實。

原告郭卓堅，答辯人特首林鄭月娥，並將律政司司長鄭若驊列為利害關係一方。郭卓堅早前於自行撰寫入稟狀中指，特首林鄭月娥就職宣言中提及擁護《基本法》，但卻遲遲未有按《基本法》23條訂立《港區國安法》，以致由人大常委訂立《港區國安法》，並要求法庭頒令，特首就《港區國安法》刊憲的部份內容若屬違反《基本法》，法庭應要求修改。

郭卓堅今到高等法院領取判詞，他指自己沒有權力控告人大常委，遂提出司法覆核控告特首。惟法官於判詞中指申請空泛，不接受是次申請，並沒有頒下訟費命令。郭卓堅語帶哽咽表示「香港係有做嘢，有反對，但係無能為力，呢1,045蚊值得，話俾後代聽有反對到」。

法官於書面判詞中指，本申請是基於假定特區政府若按《基本法》23條訂立《港區國安法》，全國人大常委便不會訂立《港區國安法》，惟有關假定並沒有證據證實。法官又指特區政府及或立法機關根據《基本法》23條訂立法例是特區政及或立法機關的決定，並不受到司法覆核監管。

法官續指《港區國安法》共有66條條文，申請人沒有清楚指出那條條文違反《基本法》的相關規定，亦沒有解釋《港區國安法》如何違反《基本法》。法官指法庭於處理司法覆核申請時並不會作出空泛的討論或裁決，這點於處理涉及重大憲法議時尤為重要，故於欠缺實質的案件或明確的事實背景時,法庭必須小心及謹慎地行使其司法管轄權，尤其是法庭的判決關乎重大的憲法問題或導致影響深遠的後果，《基本法》與《港區國安法》的相互關係便是重大憲法問題。

法官指司法機關應盡可能在合乎法律原則及合理的情況下，給予《港區國安法》及《基本法》第3章賦予香港居民的基本權利的相關規定作出一致的詮釋。基於擬申請的司法覆核並非可作合理爭辯，故駁回司法覆核許可申請。

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記者：林育慧