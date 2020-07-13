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【書展2020】溫碧霞取消簽名會未失望　方健儀盼免疫後書展再見

娛樂 15:45 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

方健儀原定書展舉行見面會。（取自IG）

因應最新疫情發展，政府基於公共健康風險，重新收緊社交距離限制，今日香港書展決定將舉行日期 （7月15至21日）及另外三個同期舉行的公眾活動: 香港運動消閒博覽（7月15至21日）、教育及職業博覽 （7月16至19日）及創業日（7月16及17日）將延期舉行。

而不少藝人都預備在書展期間推新書及簽名書，但亦配合有關安，其中方健儀亦贊成書展延期。

前新聞主播方健儀原定今年書展推出新書《破天方一踩在斜槓線上》，日前在IG分享剛從出版社編輯收到新鮮出爐的新書，還表示會在自己版稅收入（即每本十元）捐贈聖雅各福群會。

不過，她今日發文，體諒疫情有新變化，她在IG留言：「我絕對明白各方付出的人力物力與努力，但我認為，安全永遠不能妥協，大家的健康一定行先。

她又指「留得本書在，那怕冇得賣？大家最重要百毒不侵，期望在疫情緩和後，我們在「免疫」的書展中相見！」

溫碧霞取消書展簽名會。

此外，原定在書展期推出寫真集的溫碧霞（Irene），本於周六現身書展見面會，現時書展延期，溫碧霞表示尊重大會決定，不會失望，最重要大家安全。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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