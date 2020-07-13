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【減肥陷阱】吃夠澱粉質仍經常感肚餓　黃凱詩：正餐缺2種食物難有飽肚感

健康 18:13 2020/07/13

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營養師黃凱詩表示，除了要吃澱粉質外，正餐還要吃2種食物才有飽肚感。

減肥期間，飲食小心謹慎，明明已經吃夠了，但總是感到經常肚餓，總想找點東西吃吃。這是不少減肥戰友經常遇到的難題，其實只要細心了解一下減肥戰友的飲食習慣，便可以解開這個「吃夠也會常肚餓」的減肥疑團。

只吃澱粉質難有飽肚感

減磅戰友子軒今天來覆磅，她感懊惱問︰「不知甚麼原因，今天總是餓著。」

我檢視一下自己安排給她的餐單，一千七百卡，以她一百三十五磅的體重，應該綽綽有餘。我問︰「你早午兩餐，吃過甚麼？」

她想了一會︰「早上吃過一個饅頭，午餐幹掉一碟冷稻亭烏冬，分量十足的，該沒問題吧！」

我問︰「沒吃過肉類嗎？午餐的蔬菜跑到哪裏？」

她尷尬地說︰「今晚約了好友吃火鍋，打算將整天的肉類和蔬菜都放在晚餐，我才能大快朵頤地吃個夠。」

子軒的情況時有發生，很多正減磅的朋友，若果晚上安排了飯局，都會將餐單中的所有肉類推到晚上才吃，畢竟，外吃時，多會進食肉類。

纖維可刺激分泌抑制胃口的物質，從而增加飽足感。（iStock圖片）

正餐不能缺少肉類和蔬菜

我告訴子軒︰「雖然你已吃過足夠的五穀類食物，可是正餐中，缺乏肉類和蔬菜類，整餐中，食物的配搭對飽足感會有一定程度的影響！很多研究也發現，正餐中若缺少了蛋白質，身體會釋放較少CCK和PYY等有助飽肚的賀爾蒙，這是令飽足感下降最主要原因。另外，纖維豐富的食物如蔬菜及水果，除了可以幫助填滿胃部的空間，增加飽肚感外，纖維也同時刺激分泌抑制胃口的物質，從而增加飽足感，所以，正餐的肉類和蔬菜也不能少。」

她說︰「明白。那麼，下回我再有飯局時，會多加留意！」

撰文：黃凱詩（營養師）

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