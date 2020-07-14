【網上瘋傳】戴口罩可降低98.5%新冠肺炎傳染率？專家解構口罩降低感染機率功效

▲ 對於網上流傳戴口罩可減低98.5%感染率，專家指出數據令人難以信服。

近日網絡上流傳一張圖片，圖中列出新冠肺炎患者與沒受感染人群，分別戴上或不戴口罩的感染率分別，當中寫到如果雙方都戴上口罩，傳染率能降至1.5%。有英國專家就拆解，指以上數字並沒有令人信服的根據，並提到樂觀估計戴口罩只能降低10%至15%傳染率。而袁國勇研究團隊早前以倉鼠作實驗，證佩戴外科口罩感染機率大減40%至50%。但不論數據如何，現有的研究均指出佩戴外科口罩有助減低傳播機率，各地專家都呼籲大家要戴上口罩防疫。

戴口罩減98.5%傳染率？

都柏林馬特醫院5月9日在Twitter發佈一張圖片，當中列明如新冠肺炎及健康的接觸者分別不戴口罩的傳染率，並綜合以下3點：

沒戴口罩的新冠肺炎患者，有70%機會傳染戴上口罩的沒受感染人群

戴上口罩的新冠肺炎患者，有5%機會傳染沒戴口罩的沒受感染人群

戴上口罩的新冠肺炎患者，僅有1.5%機會傳染戴上口罩的沒受感染人群

這將圖片在Twitter上被按讚超過600次，亦有超過400次轉發。都柏林馬特醫院之後在帖文下回覆，指圖文只是簡略說明，數字是基於感染率的近似值，以及「假設某種情況下」飛沫傳染的理論上的推測。

專家拆解：樂觀估計只能降低10%至15%

《BBC》報導，南安普頓大學（University of Southampton）研究學者Michael Head指出，現時只有很少證據顯示戴口罩能大幅度降低感染率。東英吉利亞大學諾里奇醫學院（UEA Norwich Medical School）教授Paul Hunter亦表示，找不到令人信服的數據去支持以上的數字。

他認為戴口罩能提供某種程度的防護，但絕對沒有98.5%。以他「最樂觀的估計」，戴口罩能減少10%至15%的傳染率。不過亦有很多因素會改變戴口罩降低傳染率的效果，包括口罩的款式以及佩帶方式，並指如果口罩太鬆亦未能有效防護。

袁國勇團隊研究發現 戴口罩感染機率大減40%至50%

國際傳染病學權威袁國勇早前領導港大醫學院微生物學系研究團隊，利用金黃敘利亞倉鼠進行實驗，發現佩載外科口罩能有效減低感染新冠病毒，認為研究結果對控疫具有重要意義，並在國際科學期刊《臨床傳染病》在線發表。

研究中，受新冠病毒攻毒實驗的倉鼠和沒有接受攻毒實驗的倉鼠放進封閉的系統單位中，每個單位內設有兩個不同的籠子，兩籠之間由有孔隔板隔開，單向氣流可從一籠子經隔板進入另一籠子，研究人員在兩籠之間放置外科口罩作分隔，並研究其效果。

結果顯示：

沒有接受攻毒實驗的倉鼠被非接觸性傳播的感染率是66.7％（10/15）。

以外科口罩分隔已接受攻毒實驗的倉鼠或沒有接受攻毒實驗的倉鼠其中一組，其感染率大大降低至25％（6/24，P = 0.018）。

以外科口罩分隔已接受攻毒實驗的倉鼠，沒有接受攻毒實驗的倉鼠的感染率亦顯著降低至僅16.7％（2/12，P = 0.019）。

總括而言，現有的研究均指出佩戴外科口罩有助減低傳播機率，各地專家都呼籲大家要戴上口罩防疫。

【新冠肺炎】英國研究指抗體只能維持數月 康復者或再次受感染

【新冠肺炎】新加坡國家環境局認證 一文睇有效對抗新冠病毒消毒用品

【新冠肺炎】本港近3成確診個案感染來源不明 許樹昌：情況有點失控建議考慮在家工作

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：羅嘉欣