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陳凱欣宣布爭取連任　力爭九西三席

政治 16:06 2020/07/13

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陳凱欣宣布參選9月立法會選舉，為建制派力爭九龍西3席。（陳凱欣提供）

今屆立法會會期踏入最後一周，9月份立法會選舉的提名期，亦將於本周六（18日）開展。立法會議員陳凱欣今日（13日）宣布角逐連任，明言要為建制派，在九龍西力爭3席，又形容今次選舉是逆境戰。

宣誓風波導致有議席出缺，陳凱欣遂在2018年，參加九龍西補選進入議會，為建制派取下九龍西第4席。不過，今年5月因選舉呈請關係，被裁定非妥為當選，她提出上訴才繼續出任立法會議員。

陳凱欣以「突破困局，逆境前行」作口號，明言希望團結建設力量，又指過去一直實踐「民生最優先」的競選承諾，但反修例風波及疫情，令到經濟及民生嚴重受挫，自己與市民一起經歷最動盪不安的人年。

陳凱欣強調，9月選出誰人進入議會，很大可能決定香港未來，可令香港重回正軌，但現時社會環境對選情極為不利，承受大量攻擊、抹黑、暴力恐嚇，亦要克服現有局限，因建制派以往在九龍西中，6席只能取得2席，直言今次是100%逆境戰，會全力以赴，代表建制派在九龍西力爭3席。

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撰文 : 傅流螢

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