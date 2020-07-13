【新冠肺炎】8月電腦節延期舉行　大會將與持份者商具體安排

▲ 「香港電腦通訊節2020」暨「健康與運動科技博覽」將會延期舉行。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未受控，繼貿發局宣布原定周三（15日）開鑼的書展將會阻期舉行，香港電腦商會今日（13日）亦宣佈，鑑於疫情持續，原定於8月21日至24日舉行的「香港電腦通訊節2020」暨「健康與運動科技博覽」將延期舉行，大會將與不同持份者商討具體安排，如有最新消息，將盡快公布。

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大會指，自農曆新年後，疫情席捲全球，會方已積極向政府方面爭取紓困政策，期望兩展幫助業界復甦經濟，無奈新冠肺炎疫情日趨嚴重，為保障展商及公眾健康，即使大會已經採取不同的防疫措施，亦迫不得已將活動延期。

此外，除了書展外，香港動漫電玩節2020將於7月24至27日舉行，主辦機構稱，現正開會商討最新安排，有消息會適時公布。

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記者：陳曉瑩