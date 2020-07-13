【新冠肺炎】新增41宗本地感染個案　上環聚點坊點心店錄4人感染

▲ 環聚點坊點心店群組有3人確診，以及1人初步確診。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心公布今日（13日）新增41宗本地感染個案，當中21宗與早前確診個案相關，包括上環聚點坊點心店群組有3人確診，以及1人初步確診。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，群組涉及一名54歲點心男師傅（1479宗）和店舖東主56歲太太（1474宗），另有一名的士司機（1518宗），曾去過上環聚點坊用膳，和載過東主回家；至於東主檢測仍然是初步陽性，但相信最終是確診個案。

▲ 衞生防護中心公布今日（13日）新增41宗本地感染個案。（陳靜儀攝）

至於早前爆發群組感染的港泰護老中心，再多3人感染，其中2人是院友，分別是84歲男士（1473宗）和86歲男士（1485宗），兩人送去檢疫中時檢測陰性，二人均於7月11日發病，其後送住醫院後確診。另1人則是早前確診院友（1335宗）的88歲丈夫（1487宗），他每日都會探望太太，雖然隔住玻璃門，但有可能都會面對面見面。

此外，第1482宗是一名70歲女士，7月9日發燒，其先生是第1428個案；第1488宗是一名37歲女士，是第1314和1364宗的家人；第1489是31歲女士，7月12日出現喉痛，由檢疫中心送院，是第1306宗的媳婦 ；第1490宗是一名48歲男士，是屯門建榮飯堂職員，被送到檢疫中心後出現發燒。

第1498宗68歲女士，由檢疫中心送院，早前確診的油塘莎莎售貨員（第1468宗）是其新抱 ；第1501宗是第1453宗兼職的士司機的太太，於長沙灣政府合署內的差餉物業估價署工作；第1510宗則是第1365宗和第1393宗的女兒；第1511宗是42歲男士，是第1426宗的丈夫。

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記者：陳子謙