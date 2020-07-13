【新冠肺炎】本港新增52宗確診創第三波疫情新高　涉41宗本地感染個案

▲ 本港今日新增52宗確診個案，創第三波疫情以來單日新增個案新高。

新冠肺炎疫情持續惡化，本港今日新增52宗確診個案，創第三波疫情以來單日新增個案新高；當中41宗本地感染個案，涉及不同群組爆發，並屬自上周四(9日)單日錄得34宗本地感染個案以來最新，另亦錄得11宗輸入個案。累計本港有1521宗確診感染個案及1宗疑似個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午開記者會交代最新疫情，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦會交代有關個案詳情。

在41宗本地感染個案，其中21宗與早前確診個案相關，包括上環聚點坊點心店、港泰護老中心、慈雲山中心翠河等群組。

詳情即睇：【新冠肺炎】新增41宗本地感染個案 上環聚點坊點心店錄4人感染

【新冠肺炎】慈雲山中心翠河群組再多5人確診 累計已9人染疫

其餘21宗則是源頭不明的個案，詳情即睇：【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案 涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】

確診個案中涉及一名患者早前曾赴西九龍捐血站捐血，詳情即睇：【新冠肺炎】有確診者曾到西九龍捐血站捐血 一名伊利沙伯醫院病人已接受其血小板

除了41宗本地感染個案，亦錄得11宗輸入個案，詳情即睇：【新冠肺炎】新增11宗輸入個案 包括4人印度返港家庭群組

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記者：陳正怡