【淘寶裝修】港媽花480元淘寶地板改造客廳　專家拆解黏合式及扣栓式地板特色

▲ 港媽$480淘寶木紋地板貼為客廳進行大改造。

近年愈來愈多人變身為室內設計師，親自為家居進行大改造！一位港媽早前在社交平台分享她花了480港元淘寶木紋地板貼，再花了7小時親自鋪地板。帖文一出，很多網民驚嘆這名港媽的工藝和毅力。

這名港媽在「淘寶開心Share」Facebook群組分享自行為百多呎的客廳大改造，僅花兩日共7小時完成，材料花費480元，連運費共500多元。她選擇了卡其黃色的PVC地板貼，共買了19坪（約62平方米），共重56公斤。

鋪地板貼原因

她表示，因為原本全新木地板質素太差，指承建商「一入屋就叫你換地板，話濕咗水10多分鐘就會發黑，打蠟又話唔得」。由於她不想太快拆掉，認為既浪費地板，又浪費金錢，最後決定從淘寶購買PVC地板貼。

她直言自己是第一次鋪地板貼，暫時不知道可以「捱」到幾耐，而自己不會期待可以保存得很久。她已有「Plan B」，指若果哪塊地板破爛，便可以起出哪塊地板更換。再者，她本身只是打算鋪幾年，待兒子長大後再裝修，換上地磚。

而家只係唔想浪費新裝修同諗住比個仔破壞夠至一鑊過換磚！

她在換地板貼前參考過鄰居的做法，見鄰居鋪了一年，效果還很好，她便模仿鄰居的做法。她還配到填縫膠填補地腳線邊和罅隙，但剛開始貼時有些貼得不好。

此外，她表示門框位則用鐵尺配合鎅刀剪裁都好容易，比起卡扣式地板方便。而地板貼比較薄，她不用鋸短木門，也可鋪門罅。

黏合式地板 VS 扣栓式地板

比起鋪地磚，黏合式地板及扣栓式地板都相對方便和便宜，裝修公司BOKA Design的設計師KK接受TOPick訪問，拆解黏合式地板及扣栓式地板的特色及注意地方。

1. 黏合式地板

▲ 黏合式地板（圖片由BOKA Design提供）

優點：材料較輕巧，容易搬運及安裝，客人可自行買料鋪砌。

缺點：壽命較短（3年或以上不等），表面有發黑及夾位出現膠水積現象。

清潔方法：可用專門膠地板清潔劑。或一般中性清潔劑也可，另外最好預先刮走表面污垢。

價錢：每呎$5至20 鋪工：每呎$10或以下

鋪地方法：施工前請注地面大致是乾爽、平整、潔淨，否則影響日後完成效果，可能會引致翹起及甩膠等問題。大約量好尺寸後，可用專為膠地板而設膠水貼平地面，用𠝹刀修理邊位及轉角位置。

雖然膠地板剪裁較容易，但以往顏色及紋路選擇較少，即使近年有很多公司推出不同物料壓成及不同色彩花紋款式，亦比扣栓式地板款式變化少。

2. 扣栓式地板

▲ 扣栓式地板（圖片由BOKA Design提供）

優點：壽命較長，如正常使用及經常保持室內乾脆，及避免地板吸水，可用上5年或以上；表面較似及仿真木，花紋款式，顏色，鋪法也有不同變化，近年更流行不同底料如石塑，減少冷縮熱漲。

缺點：表面始終不是真木，遇到長時間吸水會發脹，表面不可翻新。

清潔方法：只需用半乾濕地拖清潔便可。

價錢：每呎$35至80 鋪工：每呎$10至15不等。

鋪地方法：安裝前地面需平順，先鋪一層馬路膠及底棉，繼而將地板一塊拼扣一塊，直到牆身邊會預留5至8mm疏罅位，讓地板有位置收縮膨脹，牆邊會用地腳線修飾。

扣栓式地板有很多不同鋪法，簡單可自行安裝，但也建議由專門師傅去做，更美觀妥當。此外，扣栓式地板需用機器去剪裁，比起剪裁黏合式地板較複雜。

KK建議如一些較短期形式，如租盤，商務式住宅物業，或本身不希望拆起原有地台物料，可考慮使用膠地板；如全翻新住宅，新樓盤現大多會選用扣栓式地板。

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責任編輯：陳珈希