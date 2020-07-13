【新冠肺炎】張竹君：單靠圍堵政策難以控制疫情　保持社交距離最有效

▲ 張竹君認為，單靠圍堵政策難以控制疫情，需市民與政府的通力合作。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續惡化，本港今日（13日）新增52宗確診個案，創第三波疫情以來單日新增個案新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，圍堵政策是隔離病人和其緊密接觸者，防止他們在社區傳播，但目前個案眾多，牽涉多個地區，需接隔離人士亦有不少，即使做到完全隔離，但社區仍有不隱形患者，繼續傳播，發現這些人和其緊密接觸總會較遲。

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她認為，最有效的方法是社交距離措施，因為無人知道誰是隱形患者，大家都要做足防護措施，盡量少出外，避免非必要接觸，早一步斷傳播鏈，不用等到確診後再找緊密接觸者隔離。她認為，單靠圍堵政策難以控制疫情，需市民與政府的通力合作。

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問及是否有需要再收緊防疫措施，張竹君指，政府高層非常關注近日情況，若有最新安排會盡快公布，又提醒市民要注意健康，若有不適應盡快求醫和留下樣本瓶。

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記者：陳子謙