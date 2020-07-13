【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽　拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】

▲ 姜棟元、李貞賢、李蕊互笠高帽，最難打鬥場面：「與喪屍對打。」

以喪屍為題材的韓國賣座電影《屍殺列車》，相隔四年後推出續集《屍殺半島》，電影將於本月15日在韓國、香港同步上映。《屍殺半島》演員換上全新班底，男女主角由姜棟元、李貞賢及李蕊擔演。導演延尚昊以及三位演員早前接受TOPick越洋視像訪問，分享拍攝過程的難忘事。

▲ 姜棟元為了任務而決定重返半島進行「屍殺」。（劇照）

病毒災難後努力存活

女主角李貞賢在戲中飾演敏貞，是在廢墟中活下來、性格強悍的女生：「她就像一頭兇猛的野狗，為了孩子努力地生存，最後嘗試帶孩子逃離半島，是一個剛強的角色。」

飾演正錫的姜棟元在戲中曾經逃過一場災難，絕望地活著，後來因為接受了任務需要返回半島，遇到敏貞一家人，重獲希望。而飾演俊的李蕊，為了在廢墟生存，只能學習在廢墟駕駛貨車：「雖然她曾經用車消滅喪屍，但她在困境也照顧著家人，有顆溫暖的心」

【屍殺半島】網上Q&A大會今晚7時開鑼 姜棟元+李貞賢網上與全球影迷對談

▲ 姜棟元為了任務而決定重返半島進行「屍殺」。（劇照）

男女主角姜棟元與李貞賢於《屍殺半島》中首次合作，二人「互笠高帽」，李貞賢大讚姜棟元拍動作場面出色，完全沒有困難或NG，場口都是一至兩Take就拍好：「我遇到很好的隊友！」姜棟元則指今次合作愉快：「李貞賢非常照顧我，經常令片場氣氛更歡樂，令我很享受拍攝。」

【屍殺半島】《屍殺列車》續集預售情況熱烈 姜棟元用廣東話向香港觀眾打招呼

▲ 李貞賢在戲中飾演剛強的母親。（劇照）

姜棟元挑戰高難度動作

動作場面連連的姜棟元，被問及開拍前有甚麼需要準備時，他指自己並未有接受額外的動作訓練：「因為動作指導組是我經常合作的夥伴。他們了解我擅長或懂得甚麼動作，有一幕動作場面時間較長，我事前只練了那部份。」

他續稱：「至於一般動作場面，我們在現場即時溝通。我平常有固定運動的習慣，所以沒有特別辛苦的地方，不過平時與人類打，這次對手是『喪屍』，這個部份有點困難。」

▲ （劇照）

《屍殺列車》絕密片段加長版上映 續集《屍殺半島》姜棟元逃難到香港片段曝光

問到姜棟元如果故事發生在現實中，想要做人類還是喪屍時，他笑謂：「答案肯定是人類，喪屍已經死了，他們只有身體會動，但我還想活，想長命百歲。」

李貞賢再演強悍角逐

李貞賢自認是《屍殺列車》的粉絲，獲邀演出續集《屍殺半島》，她希望其演出不會令大家失望。

在戲中飾演「女戰士」，她坦言可能因為過去演過許多性格強悍的角色，令導演找她來演出敏貞：「當初看劇本就看得出動作戲很難，與武術組討論後，到正式拍攝時，發現我要做的動作都很簡單、安全。而且導演在腦海裡非常準確地計算好，拍出來的效果比實際更強大有力，他使我能夠在安全的環境，舒適地拍攝。」

▲ 拍慣打戲的姜棟元事前不需特別受訓。（劇照）

【屍殺半島】最新兩款港版海報露玄機 姜棟元+李貞賢率倖存者奮戰打喪屍

男女主角分享拍攝難忘事

在拍攝過程中，姜棟元最難忘是整部電影都未有遇到發生爭拗的情況：「拍戲本身就辛苦，但這次拍得很享受、幸福和快樂，一般拍戲總會有些爭拗，但我記憶中拍這部戲都未試過。」

李貞賢則大讚導演準備周詳，所以每日都能夠快速、準確地拍好：「沒有一天是辛苦的，他在現場總能清晰把握要拍的部份，迅速地完成拍攝。如果之後我拍其他電影，現場沒有這位導演，我定會很想念他。還有姜棟元曾請我們吃昂貴的牛肉，所以幕後人員更有力量繼續拍攝。」

▲ 童星李蕊的演技已非常成熟。（劇照）

年輕演員李蕊是次能夠跟多位前輩合作，直言有點擔心：「但多虧身邊的演員營造歡樂的現場氣氛，相對於擔心，我能在良好氣氛中舒服自在地拍攝，所以有點辛苦也不要緊。」

4年前的《屍殺列車》票房大賣，同時更入圍康城影展，續集《屍殺半島》再度入圍，不過因為疫情的關係，演員們未能親身前往當地出席國際影壇盛事。眾人大呼可惜可遺憾，但疫情在前還是健康要緊，姜棟元則希望將來再有機會，能夠帶上另一部佳作參與康城影展。

【屍殺半島】相隔《屍殺列車》4年開拍續集感壓力 導演延尚昊親解演員大換班原因 上一頁

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：司徒家傑