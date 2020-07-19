【感染症狀】本港爆發第3波疫情嚴竣　世衞列感染新冠肺炎11種症狀

▲ 世衞列感染新冠肺炎11種症狀。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，社區出現大爆發。到底感染新冠肺炎會出現什麼症狀？

據世界衞生組織（WHO）網頁，感染新冠肺炎有以下11種症狀：

發燒

乾咳

疲倦乏力

疼痛和酸痛

鼻塞

頭痛

結膜炎

喉嚨痛

腹瀉

味覺或嗅覺喪失

皮疹或手指或腳趾變色

另外，早於今年2月28日，世衛亦曾發布「世衞及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」，當中整理截至2月20日共5萬5924例實驗室確診病例，發現患者前10項典型症狀：

87.9%發燒

67.7%乾咳

38.1%倦怠

33.4%有痰

18.6%呼吸急促

14.8%肌肉或關節痛

13.9%喉嚨痛

13.6%頭痛

11.4%發冷

5%噁心或嘔吐

不過上述症狀不包括於3月中發現的「失去味覺或嗅覺」症狀。英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究來自中國、南韓與意大利的新冠肺炎確診個案發現，患者感染新冠病毒以後，可能沒有出現發燒、咳嗽等典型症狀，卻喪失嗅覺或味覺，成為「隱性病毒攜帶者」。

聲明中提到，英國、美國、法國和意大利北部「無嗅覺症（Anosmia）的獨立個案」數量突然上升，「這些患者可能是至今仍隱藏的部分病毒帶原者，導致新冠病毒迅速傳播。」英國耳鼻喉科協會主席Kumar解釋，年輕患者中，他們不會有咳嗽、發燒等明顯症狀，也許只是喪失嗅覺與味覺，代表病毒已經潛伏在鼻腔裡。

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責任編輯：楊宛茜